Tarr Zoltán szerint Hankó Balázs személyes érdekek alapján engedélyezte az Aranygyapjas-rendi lánc kiszervezését

Megakadályozta a minisztérium az Aranygyapjas Rendhez kapcsolódó, állami tulajdonú műtárgyegyüttes kiszervezését, amely Hankó Balázs volt miniszter április 1-i engedélyével a múzeumtól az Orbán-kormány által létrehozott Habsburg Ottó Alapítványhoz került volna – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tarr Zoltán a hivatalos Facebook-oldalán.

A szóban forgó, felbecsülhetetlen értékű műtárgyak eredetileg a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményébe tartoznak, és a jelenlegi döntés alapján ez a továbbiakban is így marad.

Hiányosak voltak az ügy iratai

A sajtóban is megjelent műtárgyról Hankó Balázs úgy hozott határozatot, hogy az ügy iratai között nem volt a kijelölésre irányuló kérelem vagy egyéb irat, kizárólag egy határozat született, mindössze három mondatnyi indoklással. A határozat sem a kérelmet nem mutatta be, sem a mérlegelési szempontokat, ahogy azt sem, milyen jogszabály alapján döntöttek volna a műtárgy kihelyezéséről: az eljárás megindításának így nem volt alapja

– áll a miniszter bejegyzésében, aki a posztban azt is leírja, hogy a minisztérium tudomása szerint a határozat a Fidesz–KDNP egyik volt kormánytagjának szóbeli kérésére, személyes érdekek alapján született.

Tarr hozzátette, hogy minisztériuma álláspontja szerint a műtárgyak elhelyezéséről csak és kizárólag múzeumok és szakemberek bevonásával lehet dönteni.

A műtárgy nem dekoráció, és nem ízlés dolga, hanem nemzeti kulturális örökség. Nemzeti kincseink nem politikusok érdekeit szolgálják, hanem a magyar embereket

– fogalmaz a bejegyzésben.