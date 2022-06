Leblokkolt a második félidőben, bronzéremért játszhat a Veszprém a BL-ben

A magyar bajnoki ezüstérmes Veszprém ugyan az első félidőt követően 18-16-ra vezetett, a fordulás után azonban volt egy olyan hullámvölgye, amit a lengyel Kielce kihasznált és végül 37-35-re megnyerte a Bajnokok Ligája-elődöntőt. A veszprémieknek így továbbra is várniuk kell az első BL-sikerükre. A bronzmeccsen majd a Kiel-Barcelona párharc vesztese lesz az ellenfél.

2020-ban üres lelátók előtt rendezték a Final Fourt, tavaly pedig limitált nézőszámmal, úgyhogy két év után most volt ismét a megszokott hangulat Kölnben.

Omar Yahia góljaival indult az első elődöntő, és ugyan fordítani tudott a meccs elején a Kielce, egy gólnál jobban nem tudott ellépni. 5-5 után a Veszprém ragadta magához a kezdeményezést, megbüntette az ellenfél összes hibáját, így volt, hogy három góllal is vezetett, majd 18-16-tal zárta az első félidőt.

