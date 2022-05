„Üdvözlet a pokolban” – 15 másodperccel nyerte meg Yates a Giro eddigi legkeményebb szakaszát

A brit Simon Yates második etapgyőzelmét aratta a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyen, amelynek 14. szakaszán az összetett első helyét az ecuadori Richard Carapaz vette át a spanyol Juan Pedro Lópeztől.

Szombaton Santenából Torinóba tekert a mezőny, a 147 kilométeres, négycsillagos nehézségű távot öt kategorizált emelkedő és 3000 méter szintkülönbség, valamint a harminc fok körüli meleg tette nehézzé. A részben körpályás útvonal érintette az ötszörös Giro-győztes olasz Fausto Coppi emlékművét, írja az MTI.

Az első órában síkon magas átlagot tekert a mezőny, szökés még az első, harmadik kategóriás emelkedőn sem alakult ki, noha sokan próbálkoztak, köztük Valter Attila, valamint az összetettben már nem esélyes Yates is.

A végső sikerért zajló harcból már ugyancsak kiszállt a 2017-es bajnok holland Tom Dumoulin az etap korai részén feladta a viadalt.

Az első hosszabb lejtmenetre alakult ki a 12 fős szökevénycsoport, amely azonban nem sokáig tekert elöl: mögöttük a BORA-hansgrohe növelte a tempót, amely egyrészt az élboly gyors utolérését, másrészt a mezőny létszámának jelentős csökkenését eredményezte, ebben az időszakban szakadt le Valter (Groupama-FDJ) és Fetter Erik is (EOLO-Kometa). A 2020-ban második ausztrál Jai Hindleyért dolgozó német csapat diktálta tempó hatására a táv kétharmadára tucatnyian maradtak az első csoportban, amelyet az emelkedőkön összefüggő sorban ünnepeltek a szurkolók. Az élbolyból 29 kilométerrel a cél előtt az olimpiai bajnok Carapaz (Ineos Grenadiers) indult meg ellentmondást nem tűrően az emelkedőn: senki nem tudta követni, a csoportról pedig leszakadt a rózsaszín trikós López (Trek-Segafredo), aki egyedül küzdve egyre inkább lemaradt riválisaitól. Az üldözők némi fáziskéséssel a csúcs közelében kezdtek el összedolgozni, ekkor már 25 másodperc volt a 2019-es bajnok ecuadori Carapaz előnye, az utolsó emelkedőn pedig Vincenzo Nibali rimusváltását csak Hindley bírta ki a második csoportból.

Üdvözlet a pokolban

– köszöntötte az útra írt felirat a Colla della Maddalenán az egymással és saját kimerültségükkel is küzdő hegyimenőket, miközben Hindley – akit egy rossz helyen megálló tv-s motoros is megzavart – és a kétszeres győztes Nibali, valamint a budapesti időfutamot megnyerő Yates egymás után érte utol az élen haladó Carapazt az utolsó 14 kilométerre.

Az időjóváírással járó utolsó részhajránál a korábban többször is lemaradó Yates váltott ritmust, miközben az összetett elsőségért küzdő riválisai, Carapaz és Hindley egymással foglalkozott. A Vuelta a Espana-győztes Yates az utolsó lejtmenetben kockáztatott az etapsikerért, a hibához is közel járt, ám előnye kitartott, így ő ünnepelhetett a 39,4 kilométer/órás átlaggal megnyert emlékezetes szakasz végén. Másodikként Hindley ért célba, míg a harmadik Carapaz átvette az összetett elsőséget – akárcsak három évvel ezelőtti sikerekor, ezúttal is a 14. etap után. Nibali negyedikként ért be Torinóban.

López közel négy és fél perces hátrányt kapott, így tíz nap után át kellett adnia a Maglia Rosát és visszacsúszott az összetett kilencedik pozíciójába.

A díjátadón a pódiumon ott volt a tokiói olimpia férfi 100 méteres síkfutásának aranyérmese, az olasz Lamont Marcell Jacobs is.

A magyarok közül Valter 14, Fetter 26, míg Peák Barnabás (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) 31 perc feletti hátránnyal ért célba.

14. szakasz, Santena-Torino, 147 km 1. Simon Yates (brit, BikeExchange-Jayco) 3:43:44 óra

2. Jai Hindley (ausztrál, BORA-hansgrohe) 15 másodperc hátrány

3. Richard Carapaz (ecuadori, Ineos Grenadiers) azonos idővel

4. Vincenzo Nibali (olasz, Astana Qazaqstan) a. i.

5. Domenico Pozzovivo (olasz, (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) 28 mp h.

6. Joao Almeida (portugál, UAE) 39 mp h.

7. Mikel Landa (spanyol, Bahrain Victorious) 51 mp h.

…10. Juan Pedro López (spanyol, Trek-Segafredo) 4:25 perc hátrány

…31. Valter Attila (Groupama-FDJ) 14:41 p h.

…52. Fetter Erik (EOLO-Kometa) 26:47 p h.

…83. Peák Barnabás (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) 31:39 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Carapaz 58:21:28 óra

2. Hindley 7 másodperc hátrány

3. Almeida 30 mp h.

4. Landa 59 mp h.

5. Pozzovivo 1:01 perc hátrány

…40. Valter 56:44 p h.

…88. Fetter 1:58:04 óra hátrány

…122. Peák 2:43:35 ó h.