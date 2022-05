Peáké volt a sprint a végén, előkelő helyen zárta a Giro-szakaszt

A francia Arnaud Démare harmadik szakaszsikerét ünnepelte a Giro d’Italia országúti kerékpáros körversenyen, a 13. etapon a spanyol Juan Pedro López megtartotta első helyét az összetettben, Peák Barnabás pedig 13. helyen ért célba.

A mezőnyre pénteken a Sanremo és Cuneo közötti 150 kilométeres, kétcsillagos nehézségű táv várt, harmadánál egy harmadik kategóriás emelkedővel és 1450 méter szintkülönbséggel.

🚴‍♂️Stage 1️⃣3️⃣| 🚴‍♂️ Tappa 1️⃣3️⃣ 📌 Sanremo – Cuneo ⭐️⭐️ 📏 150 km ⏰ Start 13.20 PM 🏁 Arrival ~ 5.15 PM 📺 @raisport 11.05 AM, @eurosport 11.40 AM 📊 Live: https://t.co/fXV9eXvHjA #Giro pic.twitter.com/CKIxksVMMe

A szakasz tengerparton futó első részén ötfős szökést engedett el a mezőny, amelyből 35 kilométer elteltével az összetett negyedik helyéről váratlanul kiszállt betegség miatt Romain Bardet. A francia bringás hányt, mikor a viadal feladása után átült a DSM egyik csapatkocsijából a másikba.

A hegymenet elején öt perc volt az élboly előnye, ekkor Valter Attila (Groupama-FDJ) dolgozott a mezőny elején sprinter csapattársa, Arnaud Démare miatt. A hegytetőig 6 perc 40 másodpercre nőtt a különbség, ezt a tempót viszont kibírták a mezőnyben a sprinterek, akiknek a csapatai a lejtmenetben vállalták az üldözést. A záró harminc kilométerre szét is szakította a mezőnyt a magas tempó, ennek köszönhetően azonban folyamatosan közeledtek a négyfősre zsugorodott élbolyhoz. A francia Nicolas Prodhomme, a holland Julius van den Berg és Pascal Eenkhorn, valamint az olasz Mirco Maestri négyesét őrült üldözés végén, 700 méterrel a cél előtt érték utol, írja az MTI.

A mezőnyhajrában – immár harmadszor az idei Girón – a ciklámen trikós Démare bizonyult a leggyorsabbnak, meghálálva ezzel csapata egésznapos munkáját. Második a tavalyi Tour de Hongrie kaposvári nyitóetapján és Tatán is diadalmaskodó német Phil Bauhaus, harmadik az olasz körverseny harmadik szakaszán Balatonfüreden diadalmaskodó brit Mark Cavendish lett.

🔻 LAST KM / STAGE 1️⃣3⃣

🇬🇧 Breakaway 🆚 Sprinters… who will come out victorious?

🇮🇹 Fuga 🆚 Velocisti… chi ne uscirà vincitore?

Powered by @ItaliaNFT_art#Giro pic.twitter.com/18r80FFdcR

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 20, 2022