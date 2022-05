Könyöktöréssel folytatódott az NBA legdurvább párharca

A Memphis Grizzlies és a Boston Celtics is javított az elvesztett első mérkőzése után és hazai pályán egyenlíteni tudott az NBA főcsoport-elődöntőjében.

A Grizzlies legnagyobb sztárja, a szezon legtöbbet fejlődött játékosává választott Ja Morant parádés játékával verte a Golden State Warriorst. Morant 47 pontot, illetve 8-8 lepattanót és gólpasszt ért el, továbbá ő dobta csapata utolsó 15 pontját, erre legutóbb LeBron James volt képes a rájátszásban még 2007-ben a Cleveland színeiben.

A memphisi Dillon Brooksot a harmadik percben kiállították, miután durván szabálytalankodott Gary Paytonnal szemben, akinek, mint később kiderült, eltörött a bal könyöke.

Dillon Brooks ejected after this hard foul on GPII 😳 pic.twitter.com/SOPdOJFXow

