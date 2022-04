„Látszólag minden rendben volt, senki sem érti, mi történt” – öngyilkosságot követett el a korábbi NB I-es kézis

Hétfőn rázta meg a magyar sportéletet a hír, hogy véget vetett saját életének Munkácsi Máté, egykori NB I-es kézilabdázó.

Nyugodj békében Máté! 🖤 Fájón kondul a harang,

majd néma csend ül a tájra.

Szívünkben fájdalom lüktet,

kérdések válaszra várva. 🕯 Közzétette: Vecsés SE Kézilabda – 2022. április 11., hétfő

A tiszavasvári kötődésű játékos a Vác, a Rév és a Vecsés játékosa volt, de legmagasabb szinten a Nyíregyházában szerepelt. Munkácsi két éve vonult vissza a profi sporttól és edzőnek állt Vecsésen. Halála megrázta a körülötte élőket.

„A munkánk miatt messzire kerültünk egymástól, az ünnepeket egyutt töltöttük és most is egyeztettünk arról, hogy húsvetkor majd otthon találkozunk. Egy barátja Franciaországban kézilabdázik, őt is meg akarta látogatni.

Aki akár csak egy percre találkozott vele, láthatta, mennyire mosolygós, életvidám, segítőkész srác volt. Bármiféle probléma adódott, mindig azt mondta, minden rendben lesz, megoldódik. Senki sem érti, mi történt, pedig beszéltem családtagokkal, barátokkal. Nem tudhatjuk, mi járt a fejében, de látszólag minden rendben volt, megvolt mindene

– idézte csütörtökön a Blikk Munkácsi féltestvérét, az osztrák élvonalbeli Vöslauert erősítő Robint.

A napilap az elhunyt egyik gyerekkori barátját is megszólaltatta, aki hasonlóan szép jellemzést adott Munkácsi Mátéról.

„Csupaszív, mosolygós, élettel teli srác volt, társasági ember, nem tudott egy helyben maradni, mindig valakivel találkozott. Jó munkahelye volt, saját háza, autója, tervei, újabban erőnléti edzői tanfolyamra járt hétvégente. Nem értjük, mi történt, de persze, ha tudnánk az okot, az se jelentene megnyugvást számunkra.”

A rendőrség nyomoz még az ügyben, de az idegenkezűséget már kizárta.