Hazai döntetlennel BL-negyeddöntős a Veszprém

A Telekom Veszprém negyeddöntőbe jutott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, mivel házigazdaként 31-31-es döntetlent játszott az északmacedón Vardar Szkopjéval a rájátszás első fordulójának szerdai visszavágóján, és 61-53-as összesítéssel megnyerte a párharcot.

A Veszprémet nem tette kényelmessé az első meccsen megszerzett jelentős előny, a szerdai találkozót is nagy iramban, eredményesen kezdte (6-3), írta tudósításában az MTI.

A vendégek nem adták fel, de a Veszprém remekül védekezett és a labdaszerzések után gyors gólokat szerzett (11-7). Petar Nenadic, majd Lékai Máté irányításával a hazaiak jól használták ki, hogy a Vardarnál nem működött a beálló elleni védekezés, és kiegyensúlyozott játékuknak köszönhetően a szünetben már 18-13-ra vezettek.

Ezúttal a hónapok óta visszafogottabb teljesítményt nyújtó Omar Jahja is hatékonyan lőtt, a házigazdák a második félidőben is magabiztosan őrizték előnyüket, így különféle taktikai variációkat is gyakorolhattak. Az északmacedónok változatlanul jól tartották magukat, így remek edzőpartnernek bizonyultak a Veszprém számára, hiszen a továbbjutás ekkorra már eldőlt.

A negyvenedik perc után némileg megakadt a hazaiak támadójátéka, ezt kihasználva a Vardar egy 5-1-es sorozattal egyenlített, így végül nem kettős vereséggel búcsúzott a BL-től.

A házigazdáknál Jahja hét, Andreas Nilsson öt, a túloldalon Yoel Cuni Morales hat góllal zárt. Vladimir Cupara öt, Rodrigo Corrales három, a vendégeknél Martin Tomovszki hét, Vaszil Gogov nyolc lövést védett.

A veszprémiek múlt csütörtökön 30-22-re győztek az első mérkőzésen, a negyeddöntőben pedig az előző idényben ezüstérmes dán Aalborggal találkoznak. Az első meccset május 11-én vagy 12-én játsszák Veszprémben, a visszavágót pedig egy héttel később Dániában.