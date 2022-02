„Egy élet munkája veszett most kárba” – megvalósult a legjobb magyar műkorcsolya páros rémálma

Minden olimpikon legnagyobb félelme jelenleg egy pozitív koronavírusteszt. Ez tulajdonképpen egyenlő azzal, hogy kiestél

– mondta a 24.hu-nak Scsetyinyina Julija a téli olimpiára utazás előtt.

A 66 év után kvalifikációt szerző műkorcsolya páros másik tagja, Magyar Márkkal pedig éppen ez történt. Csütörtökön derült ki, hogy pozitív lett a pekingi megérkezéskor vett koronavírustesztje, ezért nem tudnak indulni már a pénteki rövidprogramon sem.

„Egy élet munkája veszett most kárba. Azért dolgoztam, azért készültem, különösen az utolsó négy évben, hogy olimpikon lehessek, hogy megmutathassuk Julijával, hogy mit tudunk olimpián”– mondta az MTI-nek Magyar Márk.

A magyar páros a januári, tallinni Európa-bajnokságon hatodik, a tavalyi világbajnokságon 14. volt. A páros már nagyon várta az olimpiai szereplést és az egész élményt, így érthető módon nagyon csalódottak voltak, hogy egy ilyen kellemetlen fordulat miatt bukták a szereplést.

„Minden tesztem negatív volt elutazás előtt, amúgy fel sem engedtek volna a gépre. Amikor megérkeztünk a pekingi repülőtérre csütörtök délután, vettek tőlem mintát. Ezután beszállítottak minket az olimpiai faluba, és ott kellett várnom a szobámban. Néhány óra múlva szóltak, hogy a reptéri tesztem érvénytelen, és most azonnal vesznek tőlem még egy mintát. Ennek eredményére is kellett várni, de később közölték, hogy ez pozitív, így most átszállítanak egy izolációs hotelbe. Akkor szabadulhatok a karanténhotelből, ha 24 óra különbséggel két negatív PCR-tesztem lesz. Hétfőn utaztunk volna haza, remélem, én is a gépen lehetek.”

Edzője és Scsetyinyina negatív tesztet adtak, de ők közeli kontaktnak számítanak, így rájuk – elutazásukig – napi két teszt vár, és azoknak negatívnak kell lenniük.