„A férfi váltó elődöntős szereplése miatt nekünk, edzőknek van a felelősségünk”

Bánhidi Ákos edző-menedzser szerint döntő többségében összejött az, amit a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott eltervezett a pekingi olimpián.

A férfi 500 méteren arany- és 1000 méteren bronzérmet szerzett Liu Shaoang, valamint a harmadik helyen záró vegyesváltó révén minden idők legjobb téli ötkarikás szereplését produkálta a csapat.

Ezen kívül férfi 1500 méteren volt egy negyedik és egy hatodik, illetve a férfi váltó révén még egy hatodik helyezése is, így aztán elégedetten értékelte Bánhidi az olimpiai szereplést.

„Döntő többségében összejött, amit szerettünk volna. Az összkép is jó, hogy nem csak a versenyzők, hanem mi, edzők is miként üzemeltünk. Láttuk, miként tudtuk felhozni a lányokat, fiúkat a sorozatterhelésre, és milyen fizikai, illetve mentális állapotban voltak a versenyzők. Jó sok olimpiai pontot is tudtunk szerezni az érmek mellett. Büszke vagyok minden résztvevőre, pekingire és az otthon lévőkre is!.

Azért mondom, hogy döntő többségében, mert vannak dolgok, amelyek nem sikerültek, főleg a férfi váltó elődöntős szereplése miatt. Ott, nekünk, edzőknek van a felelősségünk, de remélem, hogy ebből mi is sok tapasztalatot szerzünk, érdemes tudni, hogy miként lehet majd korrigálni”

– mondta az MTI-nek Bánhidi.

Természetesen a férfi 1000 méter döntője is szóba került, ahol a célvonalon elsőként áthaladó Liu Shaolin Sándort kizárták, és a mezőny végére sorolták. Ebben a versenyben nincs saját magukkal szemben hiányérzetük, hiszen ők mindent megtettek, és más miatt nem sikerült még nagyobb eredményt elérni. Ennél azonban fontosabb, hogy a jövőre is készüljenek.

„Akik a korcsolyasport jövőjéért tehetnek, és most nem csak a short trackre gondolok, hanem például a nagypályás gyorskorcsolyára és a műkorcsolyára is, át kell gondolják, merre menjünk, hogy mindig tudjuk hozni a minimálisan elvárható jó eredményeket, állandóan fel tudjunk mutatni valami szépet. A mi sportágunkban sem lehet mindig nagyokat lépni előre.