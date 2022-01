Indulás előtt is koronavírusos fertőzés alakítja át egy kéziválogatott keretét

Legalább öt játékos produkált pozitív koronavírustesztet az északmacedón férfi kézilabdacsapatból.

A magyar-szlovák Európa-bajnokságra készülő együttes az utolsó rutintesztelést követően kedden utazik majd a tornára, de legalább öten pozitívak lettek, írja Filip Mishov újságíró. Ez még átalakíthatja a csapat végső Eb-keretét, de legkésőbb az indulásig kihirdeti majd a szövetség a végső keretét.

𝑩𝑹𝑬𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮! 🚨

At least 5⃣ players of #Macedonia returned positive tests in the last round of testing before Lazarov announces the final squad for #EHFEURO2022.

The squad selection is set to be announced in the coming hours, while the NT will depart tomorrow. 🇲🇰 #Handball

— Filip Mishov (@fmishov) January 10, 2022