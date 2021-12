A marca.com tette közkinccsé az ATP-világranglista 41. helyén tanáyzó Benoit Paire elég durva twitter bejegyzését.

A francia teniszező azt írta:

Hello, Benoit Paire vagyok, és 250. alkalommal volt pozitív a Covid-tesztem. Őszintén szólva már nem tudok mit kezdeni ezzel a Covid-szarral. Hogy érzem magam? A Covid miatt csak taknyos vagyok, de a világ másik felén egy szállodai szobában töltött karantén miatt mentálisan egyáltalán nem érzem jól magam! A tavalyi év is nehéz volt, és az idei is pontosan így indul!