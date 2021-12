A győriek kapusa kivédte az olimpiai bajnokok szemét a vb-döntőben

Norvégia 29-22-re legyőzte az olimpiai bajnok Franciaországot a női kézilabda-világbajnokság döntőjében.

Sokkal jobban kezdtek a franciák és 6-6 után sikerült egy kiváló sorozatot produkálniuk, amivel 12-7-re elhúztak. Nagyon idegesen játszott mindkét csapat, többször elcsérélték magukat a felek, technikai hibákat, lépéshibákat produkáltak. Félidőre négy gól megmaradt az olimpiai bajnok előnyéből, ám a hatalmas fordulat ezután jött.

Norvégia elképesztő lendülettel vetette magát játékba térfélcserét követően, de a legnagyobb változás, hogy a Győri Audi ETO KC kapusa, Silje Solberg kezdett Lunde helyett és egészen káprázatosan kezdett védeni. A norvég játékos egyetlen lövést hárított az első félórában, fordulás után viszont 12 védéssel sokkolta ellenfeleit.

A norvégok öt perc alatt megfordították a meccset (18-17), ezután pedig a franciák elkezdtek rettentően pánikolni, idegeskedni. Solberg védései mellett a védekezés és a támadás is feljavult a skandinávoknál, az utolsó tíz percre teljesen összeomlott az olimpiai bajnok. Végül egészen hihetetlen, de hét góllal nyert Norvégia.

🇫🇷🏆🇳🇴 Norway were there for their date with history 💥 They outscore France and become the new world champions, reaching four gold medals in the flagship event 🤩 #Spain2021 #sheloveshandball pic.twitter.com/lq7pSpVq65

