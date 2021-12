Kegyetlenül arcon lőtték a dán kapust a vb-elődöntőben

Franciaország mindössze egyetlen góllal, 23-22-re verte Dániát a női kézilabda-világbajnokságon, de ez a diadal döntőt ért az olimpiai bajnoknak.

A meccs végeredménye nagy csalódás lehet a korábban a magyar csapatot is legyőző dánoknak, de a kiváló kapusnak, Althea Reinhardtnak már a találkozó eleje is fájdalmas volt, mivel három és fél perc elteltével arcon lőtte a franciák szélsője, Alicia Toublanc.

Althea Reinhardt starts for Denmark!

What a luxury to bench the goalkeeper who made 17 saves in the last game to play the player who made 23 in the game before!

She’s met with a shot straight to the face and has to come off.

Where is the punishment?? pic.twitter.com/OPgOLbq2ut

— (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) December 17, 2021