Nem kapott időben vízumot, kimarad a legnagyobb év végi buliból

Ha december, akkor év végi hajtás, ajándékvásárlás, karácsony – no meg darts-vb.

A londoni Alexandra Palace-ben december 15-én indul az őrület, amiből a kínai Ven Li-hao kimarad majd, mivel nem kapta meg időben a beutazáshoz szükséges vízumot. Ven megnyerte a PDC kínai versenyét, és pályafutása során először szerepelhetett volna a vébén.

A helyére Peter Hudson ugrik be, akinek The Rock, vagyis a Szikla a beceneve, és aki a 2013-as világbajnokságon már ott volt, de akkor az első meccsén búcsúzott is, miután 3-0-ra kikapott James Wade-től.

Ven előtt már két másik dartsost is lecseréltek,

a dél-afrikai Charles Losper szintén vízumprobléma miatt marad le a tornáról (az ő helyét a belga Mike De Decker kapta meg), míg a spanyol Juan Francisco Rodríguez pozitív koronavírustesztet produkált, így az ausztrál Gordon Mathers dobálhat helyette.

Hudson egyébként a vébé első meccsét játssza majd honfitársa, Ritchie Edhouse ellen, és a párharc győztese a 64 között a címvédővel, Gerwyn Price-szal találkozik.