Évek óta csak üzengettek a bokszolók, a bejelentésen már egymásnak ugrottak volna

Évek óta szeretett volna összecsapni Amir Khan és Kell Brook, a két bokszoló pedig 2022-ben végre megteheti.

A bokszolók évek óta üzengettek egymásnak és ígérgettek egy kiadós verést a másiknak, de különböző sérülések és egyéb problémák miatt erre soha nem került sor. Jól mutatja a két korábbi világbajnok közötti feszültséget, hogy úgy kellett őket szétválasztani a bejelentéskor.

Tensions flare at the Amir Khan vs Kell Brook first face-off ahead of Feb 19th…

[📽️ @BOXXER] pic.twitter.com/bBEK7jfAER

— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 29, 2021