Megkereste, majd leütötte a kommentelőt a dühös bokszoló

Testi sértéssel vádolják Ulysses Diazt, aki megütött egy kommentelőt.

Diaz a ringben is elég harcias típus, pusztakezes bokszban övé a leggyorsabb kiütés, Donelei Benedettót három másodperc alatt intézte el tavaly novemberben.

The fastest knockout in bare knuckle history was delivered last night, as Ulysses Diaz knocked out his unfortunate opponent, Donelei Benedetto, in an incredible THREE seconds 😵💥

