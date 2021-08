A sírból hozta vissza Fucsovics a meccsét, mégis kiesett a US Openről

Babos elesett Wimbledonban, a US Openre sem épült fel

Idegőrlő csatában jutott tovább Fucsovics Márton a US Open első fordulójában Andreas Seppi ellen.

Az első szettet még simán hozta a magyar teniszező, ezután viszont előbb 7:5-re, majd 6:4-re hozta az olasz a következő kettőt. Fucsovics frusztráltságát jól mutatja, hogy dühében szétverte az ütőjét a negyedik szett után. Ezután viszont megrázta magát és újabb 6:2-vel egyenlített, ám az ötödik, mindent eldöntő szett 6:6-ra végződött, pedig Seppinek meccslabdája is volt.

Már eddig is óriási nyomás alatt teniszezett a két játékos, de a rövidítésben már látszott is a tét, valamint a fáradtság. Mindkét félnek volt több meccslabdája is, de ezeknél sokszor túl óvatos volt a két teniszező. Végül 13-13-ig nem bírtak egymással a játékosok, de 13-12 után 14-13-nál Seppi már nem hibázott, így ő jutotott tovább.

Végeredmény – US Open Andreas Seppi (olasz)-Fucsovics Márton 2:6, 7:5, 6:4, 2:6, 7:6 (15-13)