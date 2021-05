Lángoló teherautóból mentett ki egy embert a korábbi NFL-játékos

Egy korábbi amerikaifutball-játékos, Brandon Bair megmentette egy ember életét, akit egy vonat által elütött, lángoló teherautóból húzott ki, írta az East Idaho News.

Bair elmondta, hogy csütörtökön az idahói St. Anthonyban a 20-as számú autópályán haladt, amikor meglátta, hogy egy vonat elcsapott egy teherautót, ami azonnal lángolni kezdett.

Hívta a 911-et, majd akcióba lépett, miután hangot hallotta a járműből.

– mesélte.

Miután kihúzta a 25 éves Steven Jensont a hátsó ablakon keresztül, a jármű egésze lángba borult, néhány perccel később pedig felrobbant.

