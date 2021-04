Szembemenne a NOB-bal a britek belevaló atlétasztárja

Kézilabdában magyar versenybíró is lesz az olimpián

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság egy hete jelezte, hogy szeretné, ha az olimpia politikamentes sportünnep lenne, ezért büntetéssel fenyegette meg azokat a sportolókat, akik bármilyen formában – ököl magasba tartásával vagy térdeléssel – véleményt nyilvánítanak bármilyen kérdésben, akár a rasszizmussal kapcsolatban is.

Kirsty Coventry, a NOB sportolói bizottságának elnöke azzal érvelt, hogy egy felmérés szerint a sportolók 67 százaléka kifejezte a véleményét, hogy nem szeretne politizálást látni az eredményhirdetéseken.

Erre válaszul most Adam Gemili, a britek világ és Európa-bajnok sprintere azt mondta, szerinte a 30 százalék nem kevés, és igen is joguk van ahhoz, hogy tiltakozzanak. Az atléta úgy fogalmazott, az érzéketlen és érzelemmentes döntés nem fogja megakadályozni abban, hogy saját belátása szerint használja a közösségi oldalait. Ezért ha kell, hajlandó viselni a következményeket is.

Ez a határozat nincs tekintettel a világban zajló eseményekre. Úgy gondolom, az általános tilalom ellentétes az olimpiai értékekkel

– mondta Gemili az Eurosportnak.

„A felmérés eredményei azt jelentik, hogy 30 százalék támogatja a tiltakozást, az olimpiai tulajdonképpen a szólásszabadságról is szól. A NOB szankciókkal fenyeget, anélkül, hogy elmondanák, ez pontosan mit is jelent. Bírságok lesznek? Vagy elveszik az érmeket? Nem világos”

Gemili szerint az olimpia hasonlít a labdarúgó-világbajnoksághoz, de az olimpikonoknak – ellentétben a futballtársakkal – nincs heti lehetőségük, hogy hallassák a hangjukat, ami még frusztrálóbbá teszi a döntést.

„Nem kerülünk olyan gyakran a reflektorfénybe, ezért amikor eljön ez a pillanat, miért ne hallathatnánk a hangunkat? Kisebbségként tiltakozunk, és az a tény, hogy a NOB ezt megpróbálja korlátozni, ellentmond mindennek, amit az olimpia jelent.

Szerintem a sportot el kell választani a politikától. De ez több mint a politika; ez a tisztességről szól.

A 27 éves sportoló felhívta a figyelmet az egység erejére.

„Bármilyen szankciók jönnek, hadd jöjjenek! Ha az összes sportoló kiáll valami mellett, akkor mindenkit megbüntetnek? Az egység hatalom – hasonlóan a futballban a Szuperliga elleni felzúduláshoz -, ha összefogunk, akkor a NOB-nak nem lesz más választása, mint beállni mögénk.”