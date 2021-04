Megdönthetetlennek hitt rekordot írt át az NHL dinoszaurusza

A Vegas Golden Knights otthon szétlövés után 3-2-re legyőzte a San Jose Sharks együttesét az NHL legutóbbi játéknapján, a vesztes csapatban Patrick Marleau 1768. ligamérkőzésén lépett jégre, és ezzel megdöntötte Gordie Howe rekordját.

A Las Vegasi- csapat ezzel sorozatban a hetedik mérkőzésén győzött, és vezeti a csoportját.

De vissza a rekorderhez: Marleau-t az 1997-es amatőrválasztáson, a drafton a második helyen vitte el a San Jose – a még szintén aktív Joe Thornton volt az első választott – 1997. október elsején debütált a ligában az Edmonton Oilers ellen.

Azóta az NHL-ben 104 év alatt valaha megfordult játékosok 37 százaléka ellen játszott legalább egy meccset: a 8100 NHL-hokisból 3009-vel találkozott ellenfélként.

Marleau egyedül több meccsen lépett jégre, mint a liga csapatai közül a Nashville Predators, a Winnipeg Jets (és jogelődje, az Atlanta Thrashers), a Columbus Blue Jackets, a Minnesota Wild és a Vegas Golden Knights.

Marleau négy különböző évtizedben (1990-es, 2000-es, 2010-es és 2020-as években) szerepelt, míg a trónról most letaszított – 2016-ban elhunyt – Gordie Howe ötben (1940-es, 50-es, 60-as, 70-es és 80-as). Howe amúgy 1961. november 26-án lett rekorder, és az 1971-es első, illetve az 1980-as második visszavonulásáig javította tovább a csúcsot.

Marleau-n kívül a még aktív NHL-játékosok közül már csak a 41 éves kanadai Thorton és a 44 éves szlovák Zdeno Chara játszott az 1990-es években is. Előbbi a hatodik, utóbbi a 13. az örökranglistán jelenleg.

A rekorder a szombati játéknapon érte utol a rangsor élén álló Howe-t – csapata akkor is vereséget szenvedett, a Minnesota Wild otthonában kapott ki 5-2-re –, és már akkor is minden róla szólt, körülötte forgott. Az ellenfélnél a játékosok és a nézők is őt ünnepeltek, előbbiek egyenként gratuláltak neki, utóbbiak felállva tapsoltak.

Ez a körítés természetesen a hétfői jégre lépésekor sem hiányozhatott. Az ünnepelt kifejtette, hogy legnagyobb félelme az, hogy majd amikor felsorolja azokat a személyeket, akiknek köszönettel tartozik, valakit kifelejt, de végül kivágta magát.

„Köszönetet mondok mindenkinek, akinek köszönetet kell mondanom. Nagyon hálás vagyok mindenkinek azért a támogatásért, melyet karrierem során kaptam” – mondta szerényen a megilletődött ünnepelt, aki hozzátette, körülbelül sem tudja, hogy hány hívást és szöveges üzenetet kapott már gratuláló ismerőseitől, de egy hétre lesz szüksége, amíg mindre válaszolni tud.

Gary Bettman NHL-vezető gratuláló videóüzenetét a kivetítőn mindenki hallhatta a meccsen.

Amikor egy mondatban említenek Gordie Howe-val, az egy olyan eredmény, amelyről a legtöbb hokis csak álmodozhat. Az ő egyik rekordjának megdöntése történelmi jelentőségű

Erik Karlsson, a Sharks védője kiemelte, ez nem csupán egy személyes mérföldkő volt, hanem minden játékos számára az, aki ezen a meccsen játszhatott.

„Ez egy olyan teljesítmény, melyről senki nem gondolta, hogy valóban elérhető, és egyszer csak mégis megtörtént. Ez nemcsak Patty és a liga számára történelmi pillanat, hanem minden olyan játékosnak, aki vele együtt vagy ellene, valamint korábban játszotta ezt a játékot” – mondta a csapattárs.

Marleau 1979. szeptember 15-én született a saskatchewani Swift Currentben. A kanadai válogatottal kétszer nyert olimpiát (2010, 2014), kétszer világbajnokságot (2003, 2004), egyszer pedig vb-második volt (2005). A 2004-es világkupán szintén első lett hazájával. Az NHL-es All Star-gálán háromszor szerepelt (2004, 2007, 2009).

A San Joseban három időszaka volt, az első 2017-ig tartott, utána a Toronto Maple Leafsben húzott le két idényt, majd visszatért a Cápákhoz, ezt követően a Pittsburgh Penguins alkalmazásában állt egy rövid ideig, majd harmadszor is San Joseba szerződött. A két eddigi távozását az vezérelte, hogy még mindig nem nyert Stanley Kupát a 23 idénye ellenére. A Sharksban a játszott meccseken túl pontokban, gólokban, emberelőnyös és -hátrányos találatokban is ő tartja a klubcsúcsot.

Azontúl, hogy most 1768 találkozójával rekorder lett, megszakítás nélkül 898 találkozón lépett jégre, ez minden idők negyedik leghosszabb sorozata. Az 566 gólja a 23., az 1196 pontja pedig az 50. a ligában, míg a 630 gólpasszával a 80.

Feleségével, Christinával és négy fiúkkal San Joséban élnek.

És hogy mi történt még Marleau rekordján kívül? A címvédő Tampa Bay Lightning hosszabbításban győzte le a Carolina Hurricanest, a floridaiaknál Brayden Point karrierje 300. pontját szerezte az NHL-ben.

A Minnesota Wild sorozatban a negyedik sikerét aratta, ezúttal az Arizona Coyotes otthonában győzött 5-2-re. A vendégeknél Kirill Kaprizov megszerezte idénybeli 37. pontját, ezzel megdöntötte a szlovák Marian Gaborik klubrekordját, ami az újoncok eredményességét illeti.

A 24. születésnapját jövő hétfőn ünneplő orosz játékosnak mindössze 44 mérkőzésre volt szüksége a csúcsdöntéshez, a korábbi rekorder a 2000-2001-es idényben 71 találkozón szerzett 36 pontot. Kaprizov 18 gólja csúcsbeállítás a klub történetének újoncai között, ebben a tekintetben is Gaborik volt eddig a legjobb.