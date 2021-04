Az úszók országos bajnokságának egyik szenzációja volt, hogy Veres Laura 200 gyorson legyőzte Hosszú Katinkát – meglepetésről viszont azért nem lehet beszélni, mert a 15 éves sportoló korábban szintén megelőzte a háromszoros olimpiai bajnokot ebben a számban. Mindkét sikerhez egyéni csúcsot kellett úsznia.

Az RTL Klub most egy edzésre is elkísérte Veres Laurát, aki az adásban nagyon szerényen fogalmazott sikereiről, és arról is, hogy elsős gimnazistaként akár ott lehet idén Tokióban az olimpián.