Összeházasodik a tenisz álompárja

2018 óta alkot egy párt Gael Monfils és Jelena Szvitolina, és a két teniszező úgy döntött, ideje összeházasodniuk.

– írta a Twitter-oldalán a francia teniszező, aki jelenleg a 14. a világranglistán.

She said YES ❤️ Madame MONFILS @ElinaSvitolina #July2021 (XV)(III) pic.twitter.com/opDybiPTjt

— Gael Monfils (@Gael_Monfils) April 3, 2021