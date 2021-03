Csak azért is kiállítást akart adni, kirúgták a bírót

Azonnali hatállyal menesztették Tim Peel játékvezetőt az észak-amerikai profi jégkorongligából (NHL), mert a keddi Nashville Predators-Detroit Red Wings mérkőzés alatti játékmegszakításkor

jól hallható volt a közvetítésben, hogy kiállítást szeretett volna adni a hazai csapat ellen.

Az 54 éves bíró a mostani szezon alapszakaszának végén vonult volna vissza, de ezzel a cselekedetével már most nyugdíjazta magát. Colin Campbell, az NHL alelnöke jelezte: semmi sem fontosabb, mint a játék integritásának biztosítása, és minden szükséges lépést megtesznek, hogy ezt megvédjék, írja az MTI.

Hot mic alert. Tim Peel will no longer be reffing NHL games… pic.twitter.com/C1R9GubdoS

— Tony Cordasco (@TonyDasco) March 24, 2021