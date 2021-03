A Magyarországon bukottnak beállított edzővel jött az óriási bravúr

Montenegró győzelemmel kezdte a Podgoricában rendezett olimpiai selejtezőtornát, ezzel közel került a kvóta megszerzéséhez.

A csapat ugyanis a közelmúlt legerősebb válogatottját, a norvégot verte 28-23-ra, Durdina Jaukovic volt a hazaiak legeredményesebb játékosa hét góllal.

Ez az eredmény amellett, hogy nagy bravúr, számunkra azért is érdekes, mert Kim Rasmussen a montenegróiak szövetségi kapitánya. A dán szakember korábban a magyar válogatottat irányította, a vele elért Európai-bajnoki hetedik hely is kellett ahhoz, hogy most a magyar csapat – amely Kazahsztánt verte pénteken – az olimpiai részvételért küzdhessen. A 2019-es vb-n a románok ellen elszenvedett vereség után eltiltott, aztán menesztett Rasmussen elválása a magyar szövetségtől nem sikerült túl szépre, oda-vissza ment az adok-kapok a szakítás után, a dán még be is perelte a szövetséget.

A montenegrói csoportban a hazaiak és a norvégok mellett még Románia szerepel. Két csapat kijut Tokióba.