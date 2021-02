Super Bowl-győztes a Tampa Bay!

Története során másodszor nyert Super Bowlt a Tampa Bay Buccaneers, amely 31-9-re lemosta a címvédő Kansas City Chiefst. Tom Brady három touchdown-passzt osztott ki, ebből kettőt korábbi New England-i csapattársának, Rob Gronkowskinak. Bradynek ez a hetedik Super Bowl-győzelme, így többször lett bajnok, mint bármelyik franchise a liga történetében. De jár a dicséret a Tampa Bay védelmének is, amely a rájátszásban három olyan klasszis irányító ellen dolgozott hatékonyan, mint Drew Brees (New Orleans), Aaron Rodgers (Green Bay) és Patrick Mahomes (Kansas City).