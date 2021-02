Válogatott kézisek leigazolását jelentette be a Fradi

A Ferencváros női kézilabdacsapata kedden bejelentette

két válogatott játékos, Hársfalvi Júlia és Szöllősi-Zácsik Szandra leigazolását.

Hársfalvi, a 24 éves balszélső a Siófokot hagyja el a szezon végén, ezt a Fradi riválisa kedd reggel már bejelentette. Rajta kívül Szikora Melinda és Tóth Gabriella is elhagyja a csapatot. Hársfalvi 2015-től 2019-ig a Győri Audi ETO játékosa volt (2017-ben BL-t is nyert), de időközben Mosonmagyaróváron, Debrecenben és a német TuS Metzingennél is szerepelt kölcsönben.

A 30 éves átlövő, Szöllősi-Zácsik korábban 2006 és 2009, majd 2010 és 2017 között volt a Ferencváros játékosa. 2007-ben és 2015-ben bajnoki címet, 2017-ben Magyar Kupát, 2011-ben és 2012-ben KEK-et nyert az FTC-vel. 2019 óta az MTK-ban játszik.

Meglepetésként ért a Fradi megkeresése, és szinte el se tudom mondani, hogy mit éreztem…

Két célt tűztem ki magam elé az elmúlt években: az egyik, amiről többször is beszéltem nyilvánosan, hogy újra válogatott legyek, a másik pedig az volt, hogy visszakerüljek a Fradiba. Utóbbiról sosem nyilatkoztam, de titkon bíztam benne” – mondta Szöllősi-Zácsik Szandra.

Korábban már kiderült, hogy két magyar válogatott játékos távozik a csapattól a nyáron, Háfra Noémi és Schatzl Nadine is Győrbe szerződik.