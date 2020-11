A Barca kegyetlenül átrobogott BL-riválisán a hét rangadóján

Visszavette a vezetést a kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjában a Barcelona a Veszprémtől, miután elég meggyőző játékkal nyerni tudott a Kiel otthonában. Domagoj Duvnjak még meccsben tudta tartani csapatát az első félidőben, de aztán a Barca a másodikban már nem engedte ki a kezéből a győzelmet 32-26-ra nyert, Dika Mem 6 góllal lett a legeredményesebb a mezőnyben.

Kevin Möller volt viszont a meccs embere, aki 18 védést mutatott be és 42,86 százalékkal hárította a kapujára tartó lövéseket.

.@KamKevin says I can do that too! Both keepers pulling off some greats saves here in #MOTW @FCBhandbol

WATCH: https://t.co/bhZPAp7YX3 pic.twitter.com/NyJcGT0Wly

— EHF Champions League (@ehfcl) November 19, 2020