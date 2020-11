Ha most nem szeret bele Amerika a kézilabdába, akkor soha

A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) hétfőn jelentette be, hogy mivel nem lehetett megrendezni az észak-amerikai és a karibi térség közös selejtezőjét, így az Egyesült Államok férficsapata kap szabadkártyát a 2021-es, egyiptomi világbajnokságra.

Az USA elég kemény csoportba került, ugyanis Franciaországot, Norvégiát és Ausztriát kapta ellenfeléül.

Az amerikai válogatott eddig nem sok vizet zavart a vébéken: mind a 25 mérkőzését elveszítette. 2001 óta nem is járt világbajnokságon a csapat.

Csak az megy kézilabdázni, aki nem tud focizni és kosarazni Ennyire lenézően talán még sosem nyilatkoztak a kézilabdáról, mint ahogy azt két korábbi NFL-játékos tette.

Ugyanakkor, ha valamikor, most megmozdulhat valami az országban. Sokszor hallani, hogy a kézilabda szintlépéséhez az kellene, hogy az angol nyelvterületen is népszerű legyen. Az USA a 2021-es vb mellett a 2025-ösre és a 2027-esre is szabadkártyát kapott, utóbbi kettőre azért, mert 2028-ban Los Angelesben lesz majd az olimpia, azaz Amerikában a következő években elég sűrűn lehet ajd közvetíteni a nagy világeseményeket – a férfiválogatottnak egyedül a 2023-as vébére kellene kvalifikálnia önerőből. Az IHF szabadkártyás indoklásakor a Pánamerikai Játékokon elért helyezés (a térségből a legjobb volt) mellett megemlítette azt is, hogy a közvetítési lehetőségek is az amerikaiak mellett szólnak.

A 2021-es vébén, amit január 13-31. között rendeznek, a magyarok az A csoportba kerültek: Németország, Uruguay és a Zöld-foki Köztársaság lesz majd az ellenfél.