„Annyira szeretem Nadalt, hogy róla neveztem el a macskám”

2002-ben fordult elő legutóbb, hogy a francia nyílt teniszbajnokságon top 200-on kívüli játékos is bejusson a legjobb 16 közé – akkor a francia Arnaud di Pasquale volt képes erre. Ez a sorozat pénteken duplán megdőlt: előbb Sebastian Korda, majd Hugo Gaston is ott lesz a nyolcaddöntőben.

A 20 éves, világranglista-213. Korda neve nem ismeretlen, hiszen édesapja, Petr Korda még cseh színekben 1998-ban megnyerte az Australian Opent, 1992-ben pedig döntős volt a Roland Garroson.

Super Seb!

World No. 213 @SebiKorda becomes the first men’s qualifier to reach R16 in 9⃣ years ousting Martinez 6-4 6-3 6-1.#RolandGarros pic.twitter.com/1ZK2odT05I

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 2, 2020