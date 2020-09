Igazi rémálom, meccs közben felejtett el szerválni a teniszező

Ritkán látható üresjárata volt Sara Erraninak a Roland Garros második fordulójában. A selejtezőből a főtáblára jutott olasz teniszezőnő az első szettben 6:5-re vezetett az ötödik helyen kiemelt Kiki Bertens elleni, amikor

olyan volt, mintha elfelejtett volna adogatni.

Már a labda feldobásával is gondjai akadtak, de az egész játék során konkrétan egyszer sikerült a pályára ütnie a klasszikus módon, azaz a feje fölül elütve a lasztit, de abból sem sikerült pontot csinálnia. A gém során kétszer is figyelmeztették, mert elhúzta az adogatásra szánt időt, kínjában pedig alulról indított szervával is próbálkozott, de sikertelenül.

Utána aztán sikerült brékelnie, de rövidítésben elveszítette a szettet. A következő játszmát viszont behúzta 6:3-mal, a döntő szettben meccslabdája is volt, viszont nagy csatában, 9:7-re alulmaradt, így kiesett.

A továbbjutó Bertens kimerülten rogyott össze a meccs után, végül kerekesszékben tolták ki, miközben hangosan kiabált fájdalmában. Bertens sérülés miatt visszalépett a múlt heti, strasbourgi tornától.

A szürreális adogatójáték azért is azért is volt furcsa Errani részéről, mert bár a 33 éves játékos sosem a jó adogatásairól volt ismert, azért pályafutása során volt világranglista-5. is, döntőzött a Roland Garroson (2012) és volt elődöntős a US Openen (2012).

A férfiaknál a 12-szeres bajnok Rafael Nadal mindössze négy játékot vesztett az amerikai Mackenzie McDonald ellen, aki 236. a világranglistán. A friss US Open-győztes Dominic Thiem – a Roland Garros kétszeres döntőse – ugyancsak három szettben búcsúztatta az amerikai Jack Sockot.

Az 1992-ben döntős Petr Korda fia, az amerikai színekben versenyző Sebastian Korda – a világranglista 213. helyezettje – első Garrosán bejutott a harmadik fordulóba. A 20 éves játékos a selejtezőben kezdte meg szereplését.

Roland Garros, 2. forduló férfiak:

Nadal (spanyol, 2.)-McDonald (amerikai) 6:1, 6:0, 6:3

Thiem (osztrák, 3.)-Sock (amerikai) 6:1, 6:3, 7:6 (8-6)

Schwartzman (argentin, 12.)-Giustino (olasz) 6:1, 7:5, 6:0

Korda (amerikai)-Isner (amerikai, 21.) 6:4, 6:4, 2:6, 6:4

Gaston (francia)-Nisioka (japán) 6:4, 7:6 (7-4), 3:6, 6:2

Martinez (spanyol)-Kukuskin (kazah) 6:3, 6:1, 6:0

Gombos (szlovák)-Rodionov (osztrák) 6:2, 2:6, 7:6 (7-4), 6:4

Wawrinka (svájci, 16.)-Koepfer (német) 6:3, 6:2, 3:6, 6:1

Fritz (amerikai, 27.)-Albot (román) 6:3, 6:2, 6:4 nők:

Bertens (holland, 5.)-Errani (olasz) 7:6 (7-5), 3:6, 9:7

Siniakova (cseh)-Pavljucsenkova (orosz) 6:3, 6:4

Bouchard (kanadai)-Gavrilova (ausztrál) 5:7, 6:4, 6:3

Swiatek (lengyel)-Hszieh (tajvani) 6:1, 6:4

Szvitolina (ukrán, 3.)-Zarazua (mexikói) 6:3, 0:6, 6:2

Pironkova (bolgár)-S. Williams (amerikai, 6.) játék nélkül

Schmiedlova (szlovák)-Azarenka (fehérorosz, 10.) 6:2, 6:2

Anisimova (amerikai, 25.)-Pera (amerikai) 6:2, 6:0

Podoroska (argentin)-Putyinceva (kazah, 23.) 6:3, 1:6, 6:2

Alekszandrova (orosz, 27.)-Sharma (ausztrál) 6:3, 6:3

Krejcikova (cseh)-Strycova (cseh, 32.) 6:4, 3:6, 6:3

