Kobe Bryant lehet, hogy őrült volt, mindenesetre páratlan

Most, hogy a kirakóst egészben láthattam, elképeszt, fiatal korától fogva milyen utat járt be, elképeszt az egyedülállósága, a koncentrációja. Nem tudom, hogy az őrült a megfelelő szó Bryantre vagy sem, mindenesetre páratlan. (Gregg Downer, Kobe Bryant gimnáziumi edzője.)

Izgalmas életutakban ugyan nincs hiány, mégis kevés olyan NBA-játékos van, akiről Magyarországon megéri könyvet kiadni. Kobe Bryant ilyen. És ki más foglalhatná össze a Los Angeles Lakers legendájának karrierjét, mint Roland Lazenby, aki írt már a legnagyobbról, Michael Jordanről is?

A könyv 2016-ban jelent meg, Magyarországra négy évvel később, Kobe Bryant halála miatt is érkezett meg.

Emiatt is üti szíven az embert a változtatás nélkül megmaradt előszó utolsó két bekezdése, ahol a játékos pályafutását lezáró, az élete új szakaszába lépő, új kihívások előtt álló sportolót magasztalják. Lazenby ezen a fejezeten nem változtatott, viszont egy epilógussal egészítette ki a könyvet a tragédiára reflektálva.

Amit a meg lehet tudni Kobe Bryantről, az ebben a közel 600 oldalban benne van. Lazenby írása olykor még kihívás elé is állítja az embert, leginkább azért, mert már túlzóan alapos.

A 60. oldal magasságában még csak megismerkednek egymással Joe Bryant és Pamela Cox, Kobe szülei. Már a könyv hatodát gyűrtük le, amikor Olaszországba költözik a család, ahol az idősebb Bryant profi karrierjét folytatta, fia pedig még csak hatéves volt akkor. Ez a részletesség persze nem leküzdhetetlen akadály, de azért próbára tudja tenni az olvasót az elején.

Viszont megéri kitartónak lenni, ugyanis mindezek adják a könyv értékét is. A szavakat nem Kobe Bryant diktálta le a szerzőnek: Roland Lazenby ugyan sok interjút készített vele a munkája során, de a sportoló nem vett részt a könyv elkészítésében. A szerző külső szemlélőként meséli el a kosárlabdázó történetét, és ehhez rengeteget beszélgetett Bryant életének fontos szereplőivel, a végén háromnegyed oldalon át vannak felsorolva a nevek, akik nyilatkoztak Lazenbynek (még így sem az összes), aki rengeteg könyvet és újságcikket is felhasznált.

Ennek köszönhetően sokkal reálisabb képet kapunk az egyébként többnyire már ismert eseményekről, és nem csak arról, milyen meggyőző volt Bryant már a középiskolai tornákon, mennyire elszánt volt gyerekkorától kezdve, hogyan élte meg a nagy meccseket és az öt bajnoki címet, és mennyi mindent rendelt alá a győzelmeknek. Hanem arról is, mennyire nehéz ember és csapattárs volt, milyen volt kívülről nézve a legendásan rossz kapcsolata Shaquille O’Neallel, és még a 2003-as nemi erőszak vádat sem kerüli ki a könyv.

A több ember által elmeséltek miatt könnyebben megértjük, hogyan alakult Kobe Bryant személyisége, hogyan vált belőle az az ember, akit sokáig semmi más nem érdekelt az életben, csak hogy a legjobb kosárlabdázó legyen a világon.

Bár akkora hatással nem lesz az emberre, mint a The Last Dance, a Michael Jordanről szóló dokumentumfilm-sorozat – ami után legszívesebben visszautaznánk az időben és még kitartóbban végeznénk az edzéseket a kosárlabdapályán –, de sok szempontból inspiráló a könyv. Kobe Bryant ugyanis nem csak azt mutatta meg, hogy lehet 81 pontot dobni egy mérkőzésen, hanem azt is, hogyan lehetünk sikeresek. Nem csak a kosárpályán.

A mostani dátum egyébként különleges, augusztus 24. ugyanis idéntől kezdve Kobe Bryant-napnak számít a kaliforniai Orange megyében, utalva a játékos által hordott nyolcas és huszonnégyes mezszámokra. Ennek aprópóján a Nike is készült egy videóval:

Roland Lazenby: Kobe Bryant – A Fekete Mamba élete, G-ADAM Könyvkiadó.

