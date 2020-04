Még mindig döbbenetes látni, Michael Jordan hogyan szegte meg a fizika törvényeit

Az új koronavírus okozta világjárványnak vannak egészen meglepő hatásai is. A világ nagy része általában sporttal kapcsolódik ki, és leginkább úgy, hogy profi sportokat néz a tévében. Miközben a karanténok valószínűleg szinte mindenhol megdobták az egyénileg sportolók számát, a profi sportok világa szinte teljesen leállt.

Ez természetesen mindenhol érződik, Magyarországon is, ahol hetek óta panaszkodik minden focirajongó, hogy csak a fehérorosz és tádzsik ligákra tud fogadni Tippmixen, mert mindenhol máshol szünetel a fociélet. De ne becsüljük alul azt sem, hogy az Egyesült Államokban, amelyet a legtöbb országnál érzékenyebben érint a vírus, milyen tetemes szerepe van a sportnak.

Az amerikaiak nagy részének nemcsak azzal kell szembesülnie, hogy a járvány miatt emberek halnak meg és vesztik el az állásukat, miközben ő nem tud kimenni otthonról a karantén miatt. Azzal is, hogy leállt az NFL és az NBA, a két igazán nagy amerikai sportliga, amelyek millióknak jelentettek menekülőutat a világ elől esténként.

Aztán jött Michael Jordan, hogy sokadszorra megmentse a napot.

A Last Dance (kb. Zárótánc) nevű dokumentumfilm-sorozat április 19-én debütált a Netflixen. Kicsit váratlan volt ez, mert évtizedes huzavona van már a nagy Jordan-dokumentumfilm mögött. Michael Jordan állítólag úgy adott engedélyt a filmezésre, hogy ő mondhatja ki a végső szót arról, megjelenhet-e. Ezt végül hosszú évek folyamatos visszautasítása után 2016-ban tette meg. A sorozat többször csúszott már, több verzión ment keresztül, de végül a készítők meglátták a lehetőséget a globális pandémia okozta különleges helyzetben, ahol a sportrajongók nagy része ki van éhezve az új tartalomra, így júniusról előrehozták áprilisra a bemutatót.

És a Last Dance tele van új tartalommal. Természetesen tudjuk, hogy ki nyerte az 1997-98-as NBA-idényt, ahogy azt is, hogy a legendás Chicago Bulls hogyan szerezte meg a hatodik bajnoki címét. De a sorozat készítői legalább 500 órányi soha nem látott felvétellel rendelkeztek, amelyet most narratívába rendezhettek.

A Last Dance tehát Jordan utolsó bajnoki címéről szól az NBA-ben, mielőtt a világ valaha volt legjobb kosárlabdázója másodszorra is visszavonult volna. Elsőre azt gondolnánk, hogy a hatodik bajnoki cím megszerzése nem lehet annyira drámai, mint az elsőé, de tévednénk. Eddigre ugyanis felerősödtek a Bullsban azok az ellentétek, amelyek végül a legendás csapat szétszóródásához vezettek.

Az első két publikált epizód végigveszi Jordan egyetemi éveit, és elkezdi felépíteni a konfliktust Jordan, az edző Phil Jackson és a csapat menedzsere, Jerry Krause között. A második rész megmutatja, pontosan mekkora szerepe volt a győzelmekben a szegénységből érkező Scottie Pippennek és mennyire fájt a hiánya a Bullsnak.

Ahogy azt is, mitől lesz Michael Jordan a kosárlabda Michael Jordanje.

A legtöbb harminc év körüli NBA-rajongó, ahogy én is, úgy nőtt fel, hogy Jordan már legendás játékos volt, de meccsek helyett csak kosaraskártyákon láthattuk. Egyrészt azért, mert Magyarországon akkoriban kifejezetten nehéz volt NBA-meccseket nézni, másrészt azért, mert az utolsó igazán erős Jordan-évek idején még nagyon fiatalok voltunk. Pont ezért lett egy komplett generáció kedvenc játékosa Kobe Bryant, aki akkor volt igazán jó, amikor ezt már mi is megnézhettük.

Jordan viszont mindig sokkal érthetetlenebb karakter volt. Azt tudjuk, hogy elvileg ő volt minden idők legjobb kosárlabdázója, de nem pontosan értettük, hogy miért. Kobe Bryantről mindenkinek a lehetetlen helyzetekből elengedett hero shotok és az elképesztő fizikai teherbírás jut eszébe. Stephen Curry a szomszéd csarnokból is bedob bármit. LeBron James a természet furcsa tréfája, hiszen ilyen fizikumú, méretű és sebességű embernek nem lenne szabad léteznie. Jordan viszont teljesen átlagosnak tűnő kosárlabdázónak látszik azok számára, akik nem követték élőben.

A nagy Jordan-rejtélyt nyilván nem itt fogjuk megfejteni, de azért a Last Dance valami támpontot ad ebben. Egyrészt korábban a legtöbben viszonylag kevés videót láttunk arról, hogyan kosarazott Michael Jordan. Ezt most bepótolhatjuk, és egészen szürreális érzés mozogni látni a világ valaha volt legjobb játékosát. Jordan egy élő cheat code, amivel valaki felülírta a fizika szabályait. Lazábban, könnyebben mozog, mint azt bármi indokolná, tovább marad a levegőben, mint kellene, és könnyebben kerül ki bárkit, mint azt el tudnánk képzelni. Az NBA ugyan sokkal érintkezésmentesebb sport lett az utóbbi pár évben, mint a klasszikus korszakban, de ezzel párhuzamosan sokkal gyorsabb és erőteljesebb is lett. A sok brutálisan erőlködő sztáratléta után egyszerűen döbbenetes újra látni valakit, aki mintha lebegne a pályán, miközben úgy ugrik, mintha meg sem erőltetné magát.

Emellett ismét kiderül, hogy Michael Jordan azért lehetett a világ legjobbja, mert megőrült volna, ha nem ő a legjobb.

Jordan mindenkinél kompetitívebb volt, aki valaha játszotta ezt a játékot, és a legapróbb vereségeket sem tudta elviselni. Valószínűleg inkább az állandó nyerni akarás volt az, ami Jordant Jordanné tette, mint a fizikai adottságai.

Ennél még fontosabb, hogy Jordan a legjobbkor volt a legjobb helyen. Az NBA a kilencvenes években vált a második számú amerikai sportligából globális jelenséggé, és pont ebben az időszakban volt Jordan a liga legjobb játékosa. Ez volt az a tíz év, amikor rengeteg ember először láthatta a tévében az amerikai kosárlabdát, függetlenül attól, hogy Párizsban vagy Oslóban él. Még mindig nehéz volt hozzájutni, de legalább már lehetőség volt rá.

Szinte már csak érdekesség, de a sorozatban két amerikai elnök is megszólal. A chicagói Barack Obama nem titkoltan óriási Bulls-rajongó, amikor a bajnok Golden State Warriors meglátogatta a Fehér Házban, külön kiemelte, hogy köszönti a világ legjobb kosárlabdacsapatának tagját, Steve Kerrt – a Golden State edzője ugyanis Jordanékkel együtt volt bajnok háromszor is. Bill Clinton pedig Arkansas kormányzója volt, mielőtt elnök lett volna, és ez az az állam, ahonnan Scottie Pippen is származik.

Valószínűtlen, hogy valaha újra olyan sikeres csapatot láthassunk az NBA-ben, mint amilyen a Bulls volt a kilencvenes években. Az már a három bajnoki cím után egyelőre darabokra esett Golden State állapotából is látszik, mennyire nehéz ez. Pont ezért érdemes ilyenkor újranézni, milyen volt a kosárlabda akkor, amikor a legjobb lehetett.

Jordan még most is rekordokat dönt Hogy mennyire várt a világ erre a sorozatra, azt bizonyítja, hogy az ESPN-en az első két részt, amit egymást követően sugároztak, 6,1 millióan nézték, messze a legtöbben a sportcsatorna dokumentumfilmjei közül. Alighanem a további nyolc részt sem nézik majd kevesebben. Michael Jordan egy centet sem fog kapni a sorozatból, ugyanis felajánlotta jótékony célra az őt illető bevételeket, ami a Forbes számításai szerint 3-4 millió dollár is lehet.

