Elhunyt Gém Zoltán, a fair play bizottság tagja

Hosszan tartó súlyos betegség után 66 éves korában elhunyt Gém Zoltán, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, tette közzé a MOB.

Gém 12 évig volt a BVSC pólósa, majd 28 éven keresztül irányította a zuglói vízilabdázást, ezenkívül sikeres zeneszerző és üzletember is volt. Vízilabdázóként és edzőként is szívügye volt a tiszta sport, így került a MOB Fair Play Bizottságába is. A BVSC mellett szövetségi kapitányként is dolgozott Szingapúrban, ahol Ázsiai Játékokat nyert csapatával.

Az MTI közleménye szerint a zuglói legenda Németországba utazott gyógykezelésre egy barátjával, ám sajnos nem tudtak már segíteni Gém Zoltánon.

Kiemelt kép: olimpia.hu