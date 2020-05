Habib Nurmagomedov megrendítő videóban számolt be apja kritikus állapotáról

Öt napja számoltunk be arról, hogy kómában van Abdulmanap Nurmagomedov, a ketrecharcos sztár, Habib Nurmagomedov édesapja, aki edzőként is segíti a fia karrierjét. A címvédő Justin Gaethje elleni mérkőzését emiatt el is halasztotta az UFC vezetése.

A sports.yahoo.com most azt írja, Abdulmanapot csütörtökön ébresztették fel abból a mesterséges kómából, amelybe a tüdőgyulladásos szövődmények miatt végrehajtott szívműtétje után helyezték.

Habib Nurmagomedov hétfőn tett közzé egy Instagram-videót, amelyben azon túl, hogy megerősítette a híreket, elárulta, a COVID-19 játszott szerepet apja jelenlegi állapotában, annak ellenére, hogy korábban azt hitték nincs köze hozzá, hiszen amikor április végén először rosszul lett, a dagesztáni kórházban negatív eredménnyel zárult a koronavírustesztje.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon 🤲 Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) által megosztott bejegyzés, Máj 18., 2020, időpont: 11:53 (PDT időzóna szerint)

Apám még mindig a kórházban van. Tavaly már átesett egy szívműtéten, most a Covid-19 miatt szívkomplikáció lépett fel nála és újabb beavatkozásra került sor. Rossz állapotban van

– fogalmazott Habib.

A 28-0-s statisztikával rendelkező UFC-világbajnok elmondta azt is:

apját egy moszkvai kórházba szállították és nem egyértelmű, mikor, hol lett koronavírusos,

több mint húsz olyan közeli hozzátartozója van, aki elkapta a koronavírust és intenzív ellátásban kellett részesíteni,

ő a járványhelyzet miatt Dagesztánban maradt.

(Kiemelt kép: Valery SharifulinTASS via Getty Images)