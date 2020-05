A koronavírus-járvány miatt több UFC-gálát is el kellett halasztani, azonban a bunyó májusban visszatért.

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban összecsaptak a legjobb MMA-sok Jacksonville-ben egy Fight Night keretein belül. Az esemény főmeccsén Alistair Overeem, egy élő legenda szolgáltatta talán a legnagyobb bravúrt. A 40 éves ketrecharcos kapott rögtön az első menetben egy brutális rúgást a fejére Walt Harristől, ráadásul ezek után olyan mennyiségű ütés is rázúdult, hogy az is csoda, nem adta föl ott helyben a meccset.

Alistair Overeem is an all time legend. MMA and kickboxing he’s brought it for for 20+ years. Tonight he came back after surviving viscous shots in rd.1. #UFC #UFCFightNight pic.twitter.com/lFBNCy0O0r — Joe Burke (@imJoeBurke) May 17, 2020

Legendák viszont abból lesznek, akik sosem adják föl és Overeem mindenen túltett. Pedig ezután is kapott rendesen Harristől.

ICYMI: Alistair Overeem (+120) takes on Walt Harris (-140) in his first fight since getting his lip exploded by Jairzinho Rozenstruik. 😬#UFCFightNight pic.twitter.com/41OkeZGfUB — ODDS.com (@odds110) May 16, 2020

Overeem belátta, hogy máshogyan kell megnyernie a meccset, földre vitte ellenfelét és olyan mennyiségű ütést vitt be, amennyi csak belefért a menet végéig. A második menetben ugyanitt folytatta a húszéves kora óta bunyózó legenda és végül úgy szétcsépelte Harrist, hogy a bírók leléptették ellenfelét. Overeem ezután azonnal szólt pár jó szót ellenfeléhez és az eredményhirdetés után összeölelkeztek.

Alistair Overeem showed the world that he’s aging like fine wine in his victory over Walt Harris 🔥 Overeem showed his class by immediately embracing Harris in his first fight back after losing his daughter in 2019. pic.twitter.com/QxQsC1YLN8 — The Retrospekt (@TheRetrospekt) May 17, 2020

Kevésbé volt baráti a hangulat korábban a Nate Landwehr–Darren Elkins összecsapáson, ahol utóbbi egészen rémisztő mennyiségű vért veszített. Elkins szokásához híven rávetette magát ellenfelére az első menetben, de a két harcos feje csúnyán összekoccant és emiatt felszakadt a jobb szeme fölött a szemöldöke.

Darren Elkins v Nate The Train, That fight was crazy but 30-27 is ridiculous.😂 #UFCFLpic.twitter.com/vqrnPPWZNa — UFC 250 Live stream || MMA Streams Reddit (@ufcmmastreams) May 17, 2020

A második menettől gyakorlatilag fél szemmel kellett bunyóznia, de a meccs végéig kibírta Elkins. Más kérdés, hogy a bírók egyhangúlag Landwehr-t hozták ki győztesnek (29-28, 30-27, 30-27).

Kiemelt kép: Douglas P. DeFelice / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP