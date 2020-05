Idiótának nevezte az NBA-kosaras a járvány alatt egymás hegyén-hátán partizókat

Az Amerikai Egyesült Államokban május utolsó hétfője az Emlékezés Napja, amikor azokra a férfiakra és nőkre emlékezik az ország, akik katonai szolgálatteljesítés közben vesztették az életüket.

Egyes helyeken már a hétvégén megkezdődött az ünneplés, a Missouri államban található Lake of the Ozarks víztározó területén medencés partit rendeztek, ahol hatalmas volt a tömeg.

Mindez azért problémás, mert a koronavírus-járvány miatt az USA-ban is állandó téma a távolságtartás – a videót elnézve ez volt az utolsó dolog, amire a bulizók odafigyeltek.

Lake of the Ozarks in Missouri today. What are we doing? We are still in the middle of a pandemic and need to be reducing risks to save lives. pic.twitter.com/1RlRnHZQBz

— March for Science (@MarchForScience) May 24, 2020