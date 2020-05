Scottie Pippen őrjöng és megharagudott Michael Jordanre

Bár világszerte milliók imádják, mégsem aratott osztatlan sikert a The Last Dance. A dokumentumsorozatot úgy vezették fel, mint ami majd a Chicago Bulls 1998-as bajnoki címéről szól, de a tíz rész inkább egy Michael Jordan-portré, és leginkább azt tudjuk, ő hogy élte meg a chicagói éveket. Nincs is ezzel probléma, és az is biztos, hogy kategóriájában az egyik legjobb a The Last Dance, viszont egyre többen veszik zokon az abban elhangzottakat.

A Bulls első triplázásában benne lévő Horace Grant például azzal vádolta meg Jordant, hogy hazudott róla a sorozatban. És, ha igazak az ESPN értesülései, akkor a csapat második legfontosabb tagja, Scottie Pippennek sem igazán tetszett, ahogy be volt állítva.

Sőt, ahogy az ESPN podcastjében elhangzott, nagyon mérges és őrjöng.

Bár a második rész róla és az ő családi családi hátteréről szól, és maga Jordan is kijelenti, hogy Pippen nélkül egyetlen bajnoki címet sem nyert volna, azért a sorozat egésze alapján inkább a negatívumok kapnak hangsúlyt, mint hogy

elégedetlen volt a fizetésével,

hogy önző volt, mert olyan időpontban műttette meg magát, hogy nem tudta időben elkezdeni az 1997-98-as szezont,

és hogy az egyik sorsdöntő meccsen migrénnel küzdött.

Többen ezek miatt egyébként a sorozat egyik nagy vesztesének tartják Scottie Pippent, aki egyébként Jordanhez hasonlóan hatszoros bajnok és sokan minden idők egyik legjobbjának tartják.

Az ember, aki nélkül Michael Jordan nem lett volna az, aki Scottie Pippent sokan csak minden idők legjobb kosarasának első számú segítőjeként emlegetik, noha a legnagyobb ikonok közé tartozik.

