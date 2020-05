Új családtagot mutatott be Hosszú Katinka

Új családtagot mutatott be Hosszú Katinka

Hosszú Katinka a Facebookon is felköszöntötte párját, Mátét, valamint több fényképet is közzétett, melyeken egy kutyus is látható. Ő az új családtag, Zeusz.



Hosszú Katinka a jelek szerint igyekszik feltöltődni az elmúlt évek hajtása után így, hogy nincsenek versenyek. Az Indexnek korábban azt mondta, épp az alvást és a regenerálódást lógta el, hogy minden beleférjen egy napba, most nyugisabb az élete.

Mindig próbálok tanulni a helyzetekből, egy kicsit úgy érzem, hogy túltoltam az elmúlt időszakot, talán nekem szerencsés is volt, hogy minden leállt. Rájöttem, hogy picivel többet kell pihennem

– mondta.

Borítókép: MTI/Illyés Tibor