Felmondott, hogy magyar kapitány legyen, most pedig kitalált valamit, amire érdemes odafigyelni

Márciusban, ahogy a világ sportja úgy általában, a sakkversenyek is leálltak. A magyar sakkozók bénultságát az egyre gyakoribb online versenyek és egy új, három hete indult, de máris sikeres internetes műsor, a kedd esténként jelentkező Hello Sakk! segít feloldani.

Vasárnap számoltunk be arról, hogy a koronavírus-világjárvány kellős közepén Magyarország női válogatottja bucira verte Németország legjobbjait. A Hoang Thanh Trang (3/4), Gara Tícia (3/4), Gara Anita (2,5/4), Papp Petra (4/4) összetételű négyes online, 12,5 – 3,5 arányban söpörte le a német lányokat a virtuális sakkasztalról.

Az új, ingyenes streamen bárki élőben, szakkommentátorok közreműködésével követheti a mérkőzést, vagy nézheti vissza akkor, amikor ideje engedi. A felület kitalálója, szervezője és műsorvezetője a 33 éves Papp Gábor nemzetközi nagymester, a magyar ranglista 9. helyezettje. A női válogatott szövetségi kapitányi tisztségét is ellátó élsakkozóval a műsorról, a pályájáról, a terveiről Szabolcsi János nemzetközi sakkmester beszélgetett.

Lehet, hogy a sakk nem is járt olyan rosszul ebben a keserves helyzetben?

Nagy lehetőség ez most a sakkozás számára, jól ki kell használnunk! A járvány miatt minden az interneten zajlik, és sakkozni ott is remekül lehet. Versenyezni, tanítani, tanulni, szórakozni egyaránt. Már a pandémia előtt is divatba jöttek a világban a streames sakkműsorok, közvetítések, az online sakktanítás. Az Egyesült Államokban ez már nagyon elterjedt, sokan használják, és fizetnek is érte.

Onnan a tudás, az ötlet?

Igen, a 2009-10-es tanévben Texasban folytattam közgazdasági egyetemi tanulmányaimat, és eközben Polgár Zsuzsa egyetemi sakkcsapatában játszottam. Amerikában azóta is gyakran veszek részt tornákon, bár nem szeretem az ottani versenyek feszített tempóját. 2016-ban Philadelphiában megnyertem a 44. World Opent, ez eddigi legnagyobb visszhangot kiváltó versenygyőzelmem. Amerikában megismerkedtem a streames sakkos felületek világával, megtanultam a technikájukat és beleástam magam a marketingbe is. Jelenleg is részt veszek egy chicagói oktatói portál munkájában.

A vírus miatt kezdték márciusban az adásokat?

Nem, már régóta tervezzük és készítjük elő. Nagymester barátaimmal, Erdős Viktorral és Bánusz Tamással már évekkel ezelőtt beszéltünk arról, hogy létre kellene hozni egy ilyen magyar felületet. Tavaly aztán elkezdtem szervezni, a sakkszövetség támogatta, az egyik elnökségi tag pedig megteremtette az anyagi alapokat. Az oldal Amerikában eltartaná önmagát, de Magyarországon még nagyon új, nem elég nagy a közönség hozzá, ezért az ingyenes, szponzorált változat mellett döntöttünk. Hatalmas munka ez, segítőim, Gara Tícia, Juhász Barbara, Antal Gergely és Mihók Olivér, valamennyien ismert élsakkozók. Mellénk állt Szabó László, a Magyar Sakkszövetség elnöke, rengeteget segített, aktívan részt vesz a szervezésben. Ezzel együtt én azt szeretném, ha ez a csatorna a magyar sakké lenne, és nem a Magyar Sakkszövetségé.

Milyen adások voltak eddig?

Az első adásban a Top10 Challange-et rendeztük meg: a magyar élsakkozók játszottak egymással bemutató meccseket, a nők és a férfiak is. Aztán Erdős Viktor nagymester előadása következett a változatszámításról. Ezt követte múlt kedden a magyar-német női válogatott meccs, amelyet nagy meglepetésre és örömünkre a magyarok nyertek meg 12,5:3,5 arányban. Április 28-án, kedden magyar-szerb U18-as meccs jön, 4-4 női és férfi táblán. Ezután elkezdődik a kieséses magyar ifjúsági bajnokság, amely 2 hónapon keresztül tart majd.

Mennyien követik élőben közvetítéseket?

Az adásokat csaknem 500-an nézték eddig, ami nem kiugró, de nem is kevés. Sokan pedig utólag nézik meg YouTube-on, hiszen ott valamennyi műsorunk visszanézhető.

Indulás előtt úgy gondoltuk, ha csak egy tucatnyian fogják nézni, akkor abbahagyjuk. Szerencsére ennél sokkal nagyobb az érdeklődés. A magyar-németet többen nézték nálunk, mint Németországban!

Az is remek megerősítés, hogy a legjobb magyar sakkozók is követik az adásokat. Nagy örömünkre Almási Zoltán is figyelte a meccseket és kommentárokat is írt, és Polgár Judithoz is eljutott a csatorna híre, aki szintén nagyon örömmel fogadta.

Mi a célja a Hello Sakknak?

Egyrészt a sakk népszerűsítése, a magyar sakkozók megmutatása, akik kiválóak, tulajdonképpen világsztárok, de egy-két kivétellel nem ismerik őket itthon. Másrészt a fiatal tehetségek oktatása, képzése.

Nem csalnak az internetes partikban?

Ez nagy probléma persze, de sokat lehet tenni ellene. Például a webkamera kötelező használatával: a legfontosabb versenyeken a sakkozóval szemben és a háta mögött is van kamera. Ez nagy mértékben segíti kizárni a csalást, és ma már elég jó szűrők léteznek annak kiderítésére is, hogy valóban emberi vagy gépi lépések történtek. Persze véletlenül egy gyengébb sakkozó is léphet egy sor tökéletes lépést, vagy az is lehet, hogy az edzője betanította neki a változatot, ami persze nem tilos. Mindenképpen nehéz, emberi döntésre van ilyenkor szükség, és nincs kizárva a tévedés. Azt is egyre inkább megkövetelik, hogy a játékos a saját nevén játsszon, ne pedig fantázianéven, amely ki tudja, milyen erejű sakkozót rejt.

Az online sakkedzés mennyire hatásos?

Kicsiknél, 8-10 éveseknél persze a személyes edzés (ha van rá lehetőség) sokkal jobb. De komolyabb sakkozók elméleti képzésére tökéletesen megfelelő. A megnyitásokat remekül lehet online tanulni. Arra készülök, hogy egy online végjátékkurzust indítok, talán arra is alkalmas. A végjátékok nagy kedvenceim, szívesen oktatom őket.

Örök dilemma: női sakkozók a férfiak közt Rengeteget írtak és beszéltek már róla, hogy miért nem érik el – néhány kivételtől eltekintve – a női sakkozók a férfiak színvonalát. Egyes vélemények a női sakkozók gátját kulturális, társadalmi és lélektani okokra vezetik vissza. Ami bizonyos; a második világháború előtt Vera Menchik, Maróczy Géza tanítványa, a közelmúltban pedig Polgár Judit tudott egyenrangú ellenfele lenni a világ élsakkozóinak. Judit máig az egyetlen nő, aki átlépte a 2700-as értékszámot, és be tudott kerülni a világ tíz legjobb sakkozója közé. Jelenleg egy nő van a Top 100-ban, a kínai Hou Yifan a világranglista 84. helyezettje. Abban is sokan egyetértenek, hogy a női sakkozok helyzetét fokozatosan javítani kell. De hogyan? Papp Gábor két dolgot ajánl, elismerve, hogy bizonyos mértékig a kettő ellentmond egymásnak: a női sakkozás lehetőségeit a nekik szóló versenyek számában és díjak formájában közelíteni kell a férfiakéhoz, illetve meg kell győzni a nőket, hogy a férfiakhoz mérjék magukat, ne elégedjenek meg a női mezőnyben elért sikerekkel!

Ezek szerint tanít is.

Számos tanítvánnyal foglalkoztam. A magyar tehetségek közül Karácsonyi Gellértet és egyik húgát, Katát oktatom. A többi növendékem külföldi. Érdekel a képzés. Ha nem sakkozó és közgazdász lettem volna, szívesen tanítottam volna mondjuk matematikát és történelmet.

Viszonylag ritka a közgazdász végzettségű sakkozó a nagymesterek között.

Sok minden érdekel. Bár korán az élmezőnybe kerültem, például korosztályos Európa-bajnokságon harmadik helyen végeztem, de tizenöt évvel ezelőtt a például Polgár, Lékó, Almási által alkotott magyar válogatott utolérése esélytelennek tűnt. Így elvégeztem az egyetemet, és évekig dolgoztam a szakmámban közben persze a sakkot sem hanyagolva. Aztán visszatértem, mert nagyon szeretek sakkozni, mindenekelőtt versenyezni minél erősebb mezőnyben, minél komolyabb ellenfelek ellen. A sakk számomra sport! Mostanában sokat játszom csapatbajnokságokban: magyar csapatom, az állandóan dobogós Paks mellett tagja vagyok német, osztrák, dán, szlovák és cseh csapatnak is.

A sportágban meglepetést okozott, amikor kinevezték a női válogatott szövetségi kapitányának.

Nekem is. Először el sem vállaltam. Aztán meghívtak szakmai segítőnek, és mivel az Európa-bajnokság Izlandon volt, nem tudtam ellenállni a hívásnak, inkább felmondtam a munkahelyemen. A csapat jónak számító 7. helyet ért el, és kiderült, hogy kiválóan megértjük magunkat a lányokkal, remekül tudunk együtt dolgozni. Ruck Róbert kapitány visszavonulása után ők is biztattak, támogattak abban, hogy vállaljam el a feladatot. Szeretek csapatot vezetni, és fantasztikus volt az elmúlt négy év a lányokkal. Legszebb eredményünk az – egyébként tartalékos felállásban elért – olimpiai 5. hely volt 2018-ban. Ezt már senki sem veheti el tőlünk!

Mi a perspektívája a mai női válogatottnak?

Erős sakkozókból áll a csapat. Hoang Thanh Trang, Gara Tícia és Anita, Lázárné Vajda Szidónia és Papp Petra akármilyen jó eredményre képesek lehetnek. Sajnos utánuk egy korosztály kimaradt, mert irreálisak ítélték meg az említettek megelőzését. Úgyhogy a tizenévesekre várunk, hogy beérjenek. Gaál Zsóka, Demeter Dorina, Tóth Nikoletta vagy Karácsony Kata lehetnek a jövő válogatottjai.

A sakkvilágban az is feltűnést keltett, hogy Sarah Hoolt (most már Sarah Papp) német nagymesternővel, olimpiai válogatottal házasságot kötöttek.

Húsz éve ismerjük egymást különböző nemzetközi versenyekről, de csak 2018-ban egy közös verseny és edzőtáborozás után jöttünk össze. Tavaly tartottuk az esküvőnket. Kétlaki életet élünk, Budapest és Köln között ingázunk. Egymással angolul beszélünk. Sarah komoly állásban dolgozik a német energiatőzsdén, de emellett a sakkozói ambícióiról sem tett le.

Egyéni versenyzői ambíciója a sakkozásban háttérbe szorult?

Három fő célt tűztem magam elé: a nagymesteri cím, a 2600-ás értékszám és bekerülni az olimpiai csapatba. A harmadikat még nem értem el.