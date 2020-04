Fury a régi szép időkben vedelte a sört edzés közben

Tyson Fury nem áll le az edzésekkel, otthon tartja formában magát és ezt streamelni is szokta a szurkolóinak. Ebben sokszor jó tanácsokkal is ellátja követőit, legutóbb például arról beszélt, mennyire fontos, hogy sport közben sok folyadékot vigyünk be, legyen az víz, vagy bármi, ami a közelünkben van.

Igen, azért mondta, hogy bármit, ami a közeletekben van, mert végigbokszoltam az életemet és láttam, amint az emberek mindenféle fura dolgot ittak edzés közben. Cukros kólát, például, Red Bullt vagy turmixot. Láttam olyat is, aki a menetek közt egy dobozt sört ivott. Nem mondok nevet – Tyson Fury. Ah, régi szép idők, mi?

Tyson Fury egy zombit győzött le februárban Deontay Wilder még mindig nem érti, mi történt azon a Las Vegas-i éjszakán.

A 31 éves brit bunyósról köztudott, hogy nem vetette meg az alkoholt és a drogokat sem, majd Vlagyimir Klicsko legyőzése után elég komoly depresszióba esett, amire majdnem ráment a karrierje is. Erősebben tért vissza zaonban, mint valaha, kirobbanó formában van, erről legutóbb a Deontway Wilder elleni mérkőzésén bizonyosodhatott meg mindenki, amikor a hetedik menetben kiütötte amerikai ellenfelét és elnyerte tőle a WBC nehézsúlyú övét.

Tyson Fury eddigi 31 profi mérkőzéséből 30-at nyert meg és egy döntetlenje van – Wilder ellen.

Kiemelt kép: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP