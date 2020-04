Trump már nagyon unja, hogy 14 évvel ezelőtti baseballmeccsek mennek a tévében

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump nem épp a türelméről híres, most is ő maga mondta el, hogy megunta, hogy a sportcsatornákon csak ismétlések mennek. Ahogy a világ legtöbb helyén, úgy Amerikában is leállt a sportélet a koronavírus-járvány terjedése miatt, a sportadókon pedig jobb híján archív felvételeket adnak.

– mondta Trump, majd gyorsan leszögezte, hogy amúgy nincs sok ideje tévézni, egy-egy ütőt néz meg és aztán megy is dolgozni.

President Trump: “We have to get our sports back. I’m tired of watching baseball games that are 14 years old.” pic.twitter.com/FSUKLHI5U0

