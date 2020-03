Március 14-én még tartottak egy UFC-gálát Brazíliában, ám a legnagyobb ketrecharcos szervezet a koronavírus-járvány miatt már nem engedte be a nézőket a csarnokba. Meg is oszlottak róla a vélemények, hogy mennyire volt helyes folytatni a show-t (a főmeccsen Charles Oliveira legyőzte Kevin Lee-t), majd a sorozat főnöke, Dana White ugyan azt kommunikálta, menni fog tovább a küzdelem, most mégis azt jelentette be, hogy

elhalasztják a következő három gálát.

Hogy mikor fogják őket pótolni, az egyelőre kérdőjeles, mint ahogy az is, hogy az április 18-i Habib Nurmagomedov–Tony Ferguson összecsapást meg lehet-e majd rendezni. White szerint ez a terv és továbbra is promótálni fogják a gálát, ami a tervek szerint Brooklynban lenne, bár attól sem zárkózik el, hogy elvigyék máshova, ha addig nem javul a helyzet New Yorkban.

Kiemelt kép: Steven Ryan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP