Fucsovics jót tett magával, amikor összetörte az ütőjét

Fucsovics Márton lett a hős, mindkét egyesét megnyerte, így a magyar Davis Kupa-csapat 3-2-re győzött Belgium ellen, és bejutott a szuperdöntőbe, ahol a legjobb 16 válogatott szerepel majd.

A Ruben Bemelmans elleni mindent eldöntő meccsen Fucsovics a második szettben bosszúsan a földhöz vágta az ütőjét, ami el is tört. Fucsovics a meccs után a Nemzeti Sport Online-nak elárulta, edzésen előfordult már vele párszor, hogy dühösen széttörte az ütőt, és ez általában jó hatással van rá, kiengedi a gőzt, és utána nyugodtabban folytatja.

Ez történt most is, az elvesztette első játszma után a következő kettőt 6:4, illetve 6:2-re megnyerte, így jöhetett az ünneplés, ami közben Fucsovics kidobta a közönségnek 3 ütőjét, 3 pólóját és egy pár cipőjét is.

„Egész évben egyedül utazunk, csak néhány olyan alkalom van, amikor csapattársak lehetünk, egymásért, illetve a hazánkért játszunk. Felemelő érzés, pláne, hogy így végződött a hétvége, pedig a páros után még vesztésre álltunk. Nem is tudom, mikor ért el ilyen sikert magyar teniszválogatott, óriási dolog, hogy mi idáig eljutottunk” – magyarázta Fucsovics.

A világranglistán a 84. helyen álló Fucsovics egyelőre nem akart előreszaladni a madridi DK-döntőig, előbb kiélvezi a mostani sikert, bár erre nem lesz sok ideje, mert csütörtökön már kezdődik Indian Wellsben az év első ATP Masters-tornája.

Kiemelt kép: MTI/MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt