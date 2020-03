Heroikus csatában lőtte DK-döntőbe Magyarországot Fucsovics Márton

Fucsovics Márton idegőrlő mérkőzésen legyőzte Ruben Bemelmanst a szombati Davis Kupa-selejtező utolsó mérkőzésén, ezzel bejutott a magyar csapat a madridi szuperdöntőbe.

Az első szett elképesztően izgalmas csatát hozott, mindkét játékos magabiztosan hozta a saját adogatójátékát, így 6:6 után tiebreak döntött. Fucsovicsnak több labdája is volt a győzelemre, de nem élt egyikkel sem, Bemelmans viszont 9-7-re behúzta az első szettet.

Fucsovics ezután egy kicsit felszívta magát, rögtön brékkel kezdett, de láthatóan Bemelmans is érezte, hogy lehet keresnivalója, a magyar játékos pedig frusztráltságában az ütőjét is a földhöz verte párszor. Mint kiderült, egy brék pont elég volt viszont az egyenlítéshez, még ha nagyon körömrágósra is sikerült a második szett összességében.

A párharc tehát egy harmadik, mindent eldöntő szettre maradt, amelyben a belga játékoson fáradtság jelei mutatkoztak, Fucsovics viszont több egészen kiváló ásszal operált, ráadásul rögtön brékelni is tudott. Bemelmans nem tudott váltani, Fucsovics pedig egyre higgadtabban játszott és végül elsősorban a ragyogó szervajátékának hála csaknem két és fél óra játék után megnyerte a meccset, egyben a párharcot is.

Congratulations, Hungary! 🇭🇺 Marton Fucsovics defeats Ruben Bemelmans 6-7(7) 6-4 6-3 in the decider to send Hungary to the #DavisCupMadridFinals 👏 pic.twitter.com/IDD5N71VBT — Davis Cup (@DavisCup) March 7, 2020

Győzelmével a válogatott bekerült a legjobb 16 közé a novemberi DK-döntőre.

Végeredmény – Davis Kupa Fucsovics Márton-Ruben Bemelmans 6:7 (7-9), 6:4, 6:2 korábban:

Balázs Attila-Kimmer Coppejans 6:3, 6:0

Fucsovics Márton, Balázs Attila-Joran Vliegen, Sander Gille 6:3, 1:6, 4:6 pénteken játszották:

Balázs Attila-Ruben Bemelmans 7:5, 6:7 (4-7), 4:6

Fucsovics Márton-Kimmer Coppejans 6:2, 5:7, 6:4 A párharc győztese Magyarország 3-2-vel

Kiemelt kép: MTI/Czeglédi Zsolt