Balázs Attila nyert, Fucsovics Márton kezében a DK-döntő

Kimmer Coppejanst a páros mérkőzés elveszítése után alaposan felszívta magát a Davis Kupa-selejtezőben és 6:3, 6:0-ra legyőzte Kimmer Coppejanst.

Az első szettben mindkét játékos hozta adogatójátékát egészen Balázs 3:2-es vezetéséig, akkor azonban brékelni tudott és 4:2-ről nem adta ki a kezéből a győzelmet a magyar teniszező. Könnyen kizökkenthették volna, mert nagyon győzködték a székbírót a belgák a 6:3-as sikert érő pontnál, de mindhiába.

Ami ezután történt az a megvalósult álom. Balázs egészen elképesztő tenisszel rukkolt elő, rögtön brékkel nyitott, majd az adogatását is hozta, mire Coppejans is belehúzott. Komoly adok-kapok alakult ki, de végül újabb brék következett és a 3:0-tól teljesen összezuhant a belga. Balázs látványosan, magabiztosan játszott, Coppejansnak a legegyszerűbb lehetőségekkel is meggyűlt a baja, így végül 6:0-ra nyert a magyar játékos, ezzel 2-2-re egyenlítve az állást.

We’re heading four our first decider…

Attila Balazs claims a 6-3 6-0 win in Match 4 of #HUNBEL to make it 🇭🇺2️⃣🆚2️⃣🇧🇪#DavisCupQualifiers pic.twitter.com/nUprIbzmLG

