Charles Leclerc öccse is a Ferrarihoz került

A Forma-1-es Ferrari istálló versenyzőakadémiájára került Charles Leclerc öccse Arthur Leclerc. A maranellói csapat pénteki bejelentése szerint a 19 éves pilóta az idei szezonban a Prema istállónál versenyez majd a Forma-3-as Európa-bajnokságon.

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨

I am really happy to announce that I will drive in Formula 3 Regional European Championship with @prema_team and with the support of the Ferrari Driver Academy in 2020.

It’s a big turn for me, and it’s pushing me to work even harder to reach my goals ! 🔴😍 pic.twitter.com/eYS4drusPP

— Arthur Leclerc (@arthur_leclerc7) January 17, 2020