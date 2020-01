Forma-1-es tesztpilóta lett a Magyarországon nevelkedő versenyző

A Magyarországon nevelkedett és a versenyzést magyar licenccel kezdő izraeli Roy Nissany lett a Forma-1-es Williams hivatalos tesztpilótája 2020-ban.

A personal milestone and a “landmark for motorsport in Israel”@WilliamsRacing sign Roy Nissany as 2020 test driver #F1https://t.co/GT1uVt6LzS

