Akkorát zsákolt a kosaras, hogy doppingellenőrzésre vitték utána

Danny Green nem annyira a zsákolásairól ismert, inkább arról, hogy átlagon felüli pontossággal dob távolról. Ehhez képest legutóbb épp egy töméssel ugrasztott talpra mindenkit Los Angelesben: a Lakers Atlanta Hawks ellen 122-101-re megnyert mérkőzésén egy lepattanó labdát húzott vissza a gyűrűbe.

Az egy dolog, hogy a csapattársak nem hittek a szemüknek – többen is a kispadnál ugráltak, Dwight Howard pedig a fejét fogta –, de a jelek szerint még az NBA-t is meglepte a zsákolás. Green írta ki a Twitterére ugyanis, hogy elég volt egyet zsákolnia, és rögtön elvitték doppingvizsgálatra a mérkőzés után.

Catch one dunk and get drug tested 🤣 #surprisesurprise

— Danny Green (@DGreen_14) November 18, 2019