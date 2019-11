A lehető legrosszabbkor jött a brutális esés, befejezi a világbajnok motoros

Dráma az utolsó körben, Márquez Ausztráliában is nyert

32 évesen a visszavonulás mellett döntött Jorge Lorenzo, háromszoros MotoGP-világbajnok. Bár a spanyol versenyzőnek még a 2021-es szezon végéig szólt a szerződése a Hondával, de a mostani idénye nem indult jól, majd Assenben volt egy elég komoly balesete, csigolyatörést szenvedett és a Holland Nagydíj mellett további három futamot hagyott ki. Visszatért ugyan, de a 14. helynél előrébb nem tudott végezni azóta egyszer sem.

Egy versenyző életében négy-öt fontos nap van: a debütálásé, az első futamgyőzelemé, az első világbajnoki címé – és ez nem mindenkinek jön össze –, illetve, mikor bejelenti, hogy visszavonul. Számomra ez most jött el

– mondta a spanyol versenyző a szezonzáró Valenciai Nagydíj előtt.

Motorra született

Jorge Lorenzo sorsa elég korán eldőlt, az apja ugyanis krosszmotorral versenyzett, így a fiát is elég hamar a sportág irányába terelte. Ugyanakkor nem volt zökkenőmentes gyerekkora, édesapja többet szidta, mint dicsérte, ezt pedig elég nehezen viselte. A szülei aztán elváltak, és ez válaszút elé állította, majd egy elég komoly döntést hozott meg:

Ha anyámmal maradok, alighanem véget ér a karrierem.

Egy róla készült dokumentumfilmben azt mondta, apjától nem számíthatott mély érzelmekre vagy kedves szavakra, ugyanakkor mindent megtudott a motorsport technikai oldaláról. Mindemellé tehetség is párosult, így elég korán versenyezni kezdett, de ehhez különengedélyre volt szüksége, mert mindig túl fiatal volt. Így volt ez a spanyol bajnokságban, az Európa-bajnokságon majd a világbajnokságon is.

Tizenötödik születésnapján debütált a vébén a 125 köbcentiméteresek mezőnyében.

Hamar kiderült, hogy óriási tehetségről van szó, sorban álltak érte a jobbnál jobb csapatok, édesapja mondta is neki, hogy váltson, de ő azt felelte: a több sebből vérző Derbivel akar futamot nyerni. Ez a második évében, Brazíliában sikerült először.

Még csak 17 volt, amikor vitték volna a királykategóriába, a MotoGP-be, de nemet tudott mondani, úgy érezte, hogy nem áll még készen egy ekkora szintugrásra.

A 250 köbcentis mezőnyben megtapasztalta, mivel jár a hírnév. 2006-ban, a második évében elég jól kezdett az Apriliával, aztán rosszra fordultak a dolgok, mire a személyi edzője – aki később a menedzsere lett – közölte: túl sokan veszik körbe és nincsenek rá jó hatással. Marcos Hirsch azt tanácsolta neki, hogy kevesebbet beszéljen az apjával és szakítson a barátnőjével is, a telefonját pedig adja le szerdától hétfőig a versenyek hetében, hogy ne zaklassa senki.

Ez a szigor kellett Lorenzónak, a tanács ugyanis annyira bejött, hogy onnantól kezdve megállíthatatlanul robogott a világbajnoki címhez, amit a következő évben meg is védett.

Úgyhogy 2008-ban már a MotoGP-be igazolt a Yamahához.

Út az első világbajnoki címig

Rárúgta az ajtót a királykategóriára, az első versenyhétvégén övé volt a pole és a dobogón zárt. Utána úgy vezetett, mint aki nem tudja, micsoda erő dolgozik alatta, mintha nem ismert volna félelmet. Csakhogy Katalóniában akkorát esett, hogy elvesztette az eszméletét.

Ez volt az a pillanat, amikor félni kezdtem attól, hogy a MotoGP-ben versenyzem

– mondta Lorenzo, aki ezután próbálta legyőzni a félelmeit, de Amerikában ismét óriásit bukott, hosszú idő után először sírt vigasztalhatatlanul egy futamot követően.

Közben végleg megromlott a kapcsolata korábbi menedzserével, Dani Amatriaínnal, így elváltak útjaik. Így is negyedikként fejezte be a szezont, majd elkezdődött a házon belüli csatája Valentino Rossival, ám a spanyol a szezon végén többször is rontott, így végül kikapott az olasztól és második lett.

Ilyen csatáik voltak:

2010-ben már minden összejött Lorenzo számára.

A szezon első 12 futamán mindig dobogós volt, miközben a riválisai közül Rossi és Dani Pedrosa is kiesett egy kis időre sérülés miatt. Toronymagasan nyerte meg első világbajnoki címét, 383 pontja a legtöbb volt a sorozat történetében.

További két vb-arany

2011-ben nem tudta megvédeni a vb-címét, egyfelől azért, mert Casey Stoner remek szezont futott, valamint a spanyol ki is hagyta az utolsó futamokat. Ausztráliában esett akkorát az edzésen, hogy műtéttel kellett megmenteni az egyik ujját, és egyes hírek szerint a kézfejét is. Még így is a másodikként zárta a világbajnoki pontversenyt – ez volt az az év, amikor egy versennyel kevesebbet rendeztek Marco Simoncelli malajziai halála miatt.

Hogy mekkora küzdő Lorenzo, azt bizonyította a 2012-es szezon. A hamar véget ért előző idénye után szédületes formában tért vissza, az első hat futamból négyet is megnyert. És hiába volt rajta nagy nyomás Pedrosa és Stoner részéről, az első helyen zárta a vébét.

A harmadik világbajnoki aranyát 2015-ben nyerte, sikere pedig több szempontból is érdekes volt.

Egyfelől ő az egyedüli, aki Marc Márquezt le tudta győzni az összetett versenyben, mióta utóbbi a MotoGP-ben versenyez. Másfelől végig óriási harcban volt csapattársával, Rossival, aki azonban kifakadt az utolsó, mindent eldöntő versenyt követően, mert szerinte a három spanyol – Lorenzo, Pedrosa, Márquez – összefogtak ellene.

Ez kínos a sportágra nézve. Megtettem mindent, de Márquez Lorenzo testőre volt. Nem igazi bajnok, ennek nem szabadna megtörténnie a sportban

– mondta az olasz, de a végeredmény maradt, Jorge Lorenzo harmadik világbajnoki címét nyerte.

Még egy évet töltött el a Yamahánál, harmadik lett, majd átült a Ducatira és 2017-ben évek óta először nem volt dobogós az összetettben, sőt, a MotoGP-ben először hozott le úgy egy évet, hogy nem nyert futamot. Tavaly három győzelem is összejött, ugyanakkor volt egy komoly sérülése is, amire ráment három futama.

Idénre ült át a Hondára, de az éve csalódás volt egy komoly sérüléssel megspékelve. A szezonzárót megelőzően csak 25 pontot gyűjtött – miközben a csapattársa, Marc Márquez újra oktatta a mezőnyt.

Amikor végre kezdtem belerázódni, akkor volt két nagyobb esésem is. Assenben, amikor feltápászkodtam a kavicságyban megkérdeztem magamtól: »Lorenzo, tényleg megéri ez azok után, amiket elértél korábban?«

– adta meg a választ, mi volt a fordulópont. Azt is belátta, hogy rövid időn belül nem fog futamot nyerni, márpedig ő azt szeretne, így pedig nem is tud kellőképpen motivált lenni.

Jorge Lorenzo 32 évesen fejezi be, a MotoGP-ben háromszor, a 250 köbcentiméteres mezőnyben kétszer volt világbajnok. A királykategóriában 17 futamgyőzelme és összesen 29 dobogós helyezése volt, a pole-t 23-szor szerezte meg.

Kiemelt kép: Mirco Lazzari gp/Getty Images