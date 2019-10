Dráma az utolsó körben, Márquez Ausztráliában is nyert

A már világbajnok Marc Márquez nyerte meg a MotoGP Ausztrál Nagydíját, igaz, a spanyolnakvolt némi szerencséje is. Maverick Vinales vezetett ugyanis a futam nagy részében, ám amikor az utolsó körben Márquezzel csatázott,

elvesztette motorja felett az irányítást és egy kigyorsításnál elesett.

Márquez mögött így Cal Crutchlow és Jack Miller volt még dobogós.

Vinales doesn’t have the mentality like Marquez.. 🙌 pic.twitter.com/Kgz07dClYE

— 🧨🤺 (@saung_uting) October 27, 2019